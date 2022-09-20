В Новосибирске дело бывшего замдиректора физматшколы, насмерть сбившего мальчика на самокате, вернули в суд

Дмитрий Кожемякин свою вину отрицает. Фото: Мария НОВИКОВА

В Советском районном суде снова начали рассматривать дело о страшном ДТП в Академгородке. Напомним, Дмитрий Кожемякин - бывший заместитель директора физматшколы НГУ - на Ауди Q7 при повороте на улицу Терешковой насмерть сбил 5-летнего мальчика. Известно, что ребенок ехал через дорогу на самокате. Мама ребенка шла в нескольких шагах от него, но не успела спасти сына.

Кожемякин попал под следствие, но Советский районный суд отправил дело на доследование.

- Было нарушено соблюдение уголовно-процессуального закона при составлении обвинительного заключения, где не было указано, какие конкретно нормы ПДД нарушил мой подзащитный. Прокурору необходимо было устранить нарушения, - объяснил адвокат обвиняемого Владимир Волого.

Однако Новосибирский областной суд в апелляционной инстанции посчитал по-другому и отменил решение Советского районного суда. В итоге дело снова вернули в суд и его начали вновь рассматривать.

- Кожемякин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.264 УК РФ – он грубо нарушил правила дорожного движения. Если бы Кожемякин, действовал с должной внимательностью и предусмотрительностью, управляя источником повышенной опасности, то ребенок был бы жив, - рассказала корреспонденту КП-Новосибирск помощник прокурора Советского района Полина Зябчук.

На первом заседании Дмитрию Кожемякину зачитали обвинительное заключение. Свою причастность к совершению преступления он полностью отрицает:

- Считаю, что ни одного пункта правил дорожного движения я не нарушил. Думаю, что причиной трагедии послужила невозможность своевременного обнаружения из-за высокой скорости пешехода, что, кстати, подтверждается соответствующей экспертизой, проведенной еще на стадии следствия, а также маленьким ростом пешехода, - пояснил он в разговоре с журналистом КП-Новосибирск.

Сторона защиты теперь обжалует решение апелляционной инстанции: Кожемякину грозит до пяти лет лишения свободы.

Тем временем потерпевшим по делу признали отца погибшего мальчика: в суде он не присутствовал, по телефону сказал, что не настаивает на максимальном наказании для Кожемякина.

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