Следователи проверят новосибирский детский сад, где ребенка якобы не пускали в туалет

Следователи проверят сад, где ребенка якобы не пускали в туалет.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Следственный комитет начал проверку после того, как в новосибирском детском саду 5-летнего мальчика с болезнью почек якобы не отпускали в туалет. Информация об этом появилась в сети во вторник, 20 сентября.
— Организована уголовно-процессуальная проверка по факту ненадлежащего оказания услуг. Все обстоятельства произошедшего уточняются, по ее результатам будет принято процессуальное решение, — сообщили в областном Следственном комитете.
Напомним, в самом детсаду КП-Новосибирск пояснили, что давать огласку произошедшему не планировали, и конфликт уже давно решили мирным путем.
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По словам девушки, конфликт уже разрешен (подробнее).
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