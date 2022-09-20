Мама 5-летнего мальчика с болезнью почек опровергла новость о том, что ее сына не пускают в туалет в новосибирском детсаду

Мама пятилетнего мальчика с болезнью почек опровергла информацию о том, что в детском садике его не выпускают в туалет во время сон-часа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В новосибирском детском саду произошел конфликт из-за того, что пятилетнего ребенка с болезнью почек якобы не отпускали в туалет во время сон-часа. Его мама Олеся работает там воспитательницей. Она хотела перевести сына в свою группу, чтобы присматривать за ним и выполнять все рекомендации врача, однако сделать это сначала не получилось.

КП-Новосибирск связалась с заведующей детского сада, которая объяснила, что данная информация является ложной.

– Олеся – наш младший воспитатель. Она была очень удивлена, потому что такой информации никому не давала. Это ложь, прямо абсурд какой-то. Во время сон-часа дети сами идут в туалет. Маленьких будят, большие сами встают.

Выяснилось, что Олеся действительно рассказывала о произошедшем, но публиковать ничего не планировала.

– Конфликт решился мирным путем, претензий у меня нет. Сына отдали в мою группу, – заявила КП-Новосибирск воспитательница.

Девушка отметила, что сообщила о разрешении конфликта администратору Telegram-канала, в котором было опубликовано видео с ее рассказом о ситуации в детском саду. Однако там все равно выпустили публикацию, хотя, по словам Олеси, согласие на это она не давала.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber