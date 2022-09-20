«Меня схватили и притащили на праздник»: жительница Новосибирска вышла замуж за парня, которому ее «подарили» на день рождения

Любовь и Владимир женаты 17 лет и воспитывают двух сыновей. Фото: предоставлено Любовью Никитиной/ Яна МАК

36-летняя Любовь и 39-летний Владимир Никитины в браке больше 10 лет. Она - ведущая праздников, он - на руководящей должности в «РЖД». Вместе они еще со школы, а начали встречаться с шуточной подачи друзей. Те в буквальном смысле подарили Володе любовь. Принесли ее на руках в качестве подарка на 17-летие. Про необычную историю отношений Люба рассказала корреспонденту КП-Новосибирск.

«СХВАТИЛИ И ПОНЕСЛИ»

Любовь и Владимир познакомились школьниками в городе Искитиме Новосибирской области. Это был 1999 год, из окон маленького городка летом слышались песни группы «Руки вверх!», девчонки носили топики с фотографией ДиКаприо. Сейчас Люба вспоминает то время с особенной ностальгией, ведь именно в те годы в ее жизни и появилась первая настоящая и единственная любовь.

- Мы познакомились на речке во время праздника Ивана Купалы. Мы тогда подошли с подругой к компании парней, но на Вову я внимания не обратила. Через три месяца после первой встречи мы познакомились еще раз, но только во дворе, - рассказала КП-Новосибирск Любовь Никитина, ведущая. - Он тогда выглянул в окно, увидел, что я пришла, и вышел на улицу к друзьям. Мне было тогда 13 лет, а ему - 16.

Пара познакомилась еще в школе. Фото: предоставлено Любовью Никитиной

Ребята дружили и общались в одной компании. Спустя еще два месяца Люба решила поздравить друга с днем рождения. Купила небольшой подарок и пошла к нему домой. Но ситуация приняла другой оборот.

- Дома его не было. Оказалось, что Вова отмечал день рождения в кафе. Возле дома стояли его друзья. Они подняли меня на руки и понесли в кафешку. Решили меня ему «подарить». Меня буквально схватили и притащили на праздник. Я пыталась отшутиться, сбежать, но пацаны все равно несли. Вова вышел, встретил и взял меня на руки. Наверное, тогда мы и поняли, что все: будем вместе надолго. Он посадил меня рядом с собой. Я же все-таки подарок, - говорит женщина с тенью победной улыбки на лице.

ПРАВИЛО 21.00

Между школьниками завязались отношения. Вова всегда звонил первым, встречал из школы и таскал тяжелую сумку до дома. Вечерами гуляли за ручку, но всегда соблюдали правило 21.00.

- Нам его установил папа, чтобы в 9 часов вечера мы всегда были дома. И я помню, как всегда бежали сломя голову и залетали без двух минут девять. А как иначе? Опоздаешь - завтра дома будешь сидеть. Вова - романтик, но мы долго не признавались друг другу в своих чувствах. Но все было понятно и без слов, - объясняет мама двоих детей.

Свадьба Любови и Владимира. Фото: предоставлено Любовью Никитиной

Любовь, о которой Владимир не стремился говорить, была доказана расстоянием. После школы парень поступил в СГУПС, но каждые выходные приезжал в Искитим к Любе хотя бы на сутки.

- Я окончила школу, и через 2 года мы поженились. Предложения как такового не было. Вова просто приехал ко мне и сказал: «Пойдем в загс». Мы женаты уже 17 лет и в 10-летний юбилей нашего брака обвенчались, - добавляет Любовь.

Владимир и Любовь обвенчались 7 лет назад. Фото: Яна МАК

Сейчас пара воспитывает двух сыновей, 11 и 16 лет. И Вова, и Люба считают, что все разговоры про то, что в юности надо нагуляться и первая любовь - всегда ненадолго, - это ерунда.

Любовь и Владимир счастливы. Фото: Яна МАК

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