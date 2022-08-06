Что произошло в Новосибирске в ночь на 6 августа 2022 года: последние новости

Сообщаем последние новости в Новосибирске. Фото: предоставлено героем публикации.

Многодетный отец Алексей из Новосибирска судится с детсадом № 81 из-за сломанной ноги. В середине марта он повел троих малышей в детский сад, поскользнулся на тропинке и сломал ногу. Перелом оказался сложным, пришлось ставить штифт и три месяца передвигаться на костылях. Детсад вины не признает, там говорят, это просто несчастный случай. Отец же требует более 200 тысяч за сложную операцию и 300 тысяч — за моральный вред.

В Новосибирске на 63% завершили строительство парка у новой ледовой арены. С высоты птичьего полета парк будет выглядеть как снежинка. Сейчас там уже обустроена большая часть дорожек, устанавливается освещение, монтируются детские зоны, памп-трек, волейбольные площадки и другие объекты. Парк планируют открыть в декабре.

В Новосибирске «Лада» сбила 10-летнего мальчика, когда тот переходил дорогу по «зебре». ДТП произошло днем в Первомайском районе. Ребенка доставили в больницу с различными травмами.

32-летнюю жительницу Новосибирска осудят за распространение ложной информации о ВС РФ и спецоперации на Украине. Женщине грозит до трех лет тюрьмы и штраф до полутора миллионов рублей.

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