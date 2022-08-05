В Новосибирске парк у нового ЛДС планируют открыть в декабре

В Новосибирске на 63% завершили строительство парка у новой ледовой арены. Фото: Правительство НСО
В Новосибирске на 63% завершили строительство парка у новой ледовой арены. Об этом КП-Новосибирск рассказала вице-мэр города Анна Терешкова.
— Эту территорию на протяжении долгого времени никак не развивали, а сейчас здесь реализуется крайне масштабный проект, который станет знаковым для нашего города, — пояснила Анна Терешкова.
С высоты птичьего полета парк будет выглядеть как снежинка. Сейчас там уже обустроена большая часть дорожек, устанавливается освещение, монтируются детские зоны, памп-трек, волейбольные площадки и другие объекты. В перспективе планируется, что этот парк удастся соединить с «Бугринской рощей».
Открыть объект планируется в декабре. Пространство сможет стать отличное локацией для встречи Нового года.
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