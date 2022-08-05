В Новосибирске «Лада» сбила 10-летнего мальчика на «зебре»

Причиной ДТП стало то, что водитель не уступил дорогу пешеходу. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирске «Лада» сбила 10-летнего мальчика, когда тот переходил дорогу по «зебре». ДТП произошло днем в пятницу, 5 августа, в Первомайском районе.

— 33-летний водитель за рулем автомобиля Lada Priora следовал по улице Подъёмная с правом поворотом на Старое шоссе. В пути следования у дома №74 по Старому шоссе он сбил ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Причиной ДТП стало то, что водитель не уступил дорогу пешеходу, — рассказали в городском ГИБДД.

Пострадавшим оказался 10-летний мальчик. С различными травмами его доставили в больницу.

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