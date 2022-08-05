В Новосибирске осудят 32-летнюю женщину за фейки об армии РФ

Женщине грозит три года тюрьмы и штраф в 1,5 миллиона рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

32-летнюю жительницу Новосибирска осудят за распространение ложной информации о ВС РФ и спецоперации на Украине. Женщине грозит до трех лет тюрьмы и штраф до полутора миллионов рублей.

— 4 марта обвиняемая со своего телефона опубликовала в соцсетях в заведомо ложный комментарий о ходе специальной военной операции под видом достоверного, — рассказали в региональном Следственном комитете.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Новосибирской области обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер