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Происшествия5 августа 2022 14:25

В Новосибирске осудят 32-летнюю женщину за фейки об армии РФ

Она опубликовала комментарий с ложной информацией о ВС РФ и спецоперации на Украине
Надежда КАСЬЯНОВА
Женщине грозит три года тюрьмы и штраф в 1,5 миллиона рублей.

Женщине грозит три года тюрьмы и штраф в 1,5 миллиона рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

32-летнюю жительницу Новосибирска осудят за распространение ложной информации о ВС РФ и спецоперации на Украине. Женщине грозит до трех лет тюрьмы и штраф до полутора миллионов рублей.

— 4 марта обвиняемая со своего телефона опубликовала в соцсетях в заведомо ложный комментарий о ходе специальной военной операции под видом достоверного, — рассказали в региональном Следственном комитете.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Новосибирской области обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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