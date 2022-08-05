В Новосибирске осудят 32-летнюю женщину за фейки об армии РФ

Женщине грозит три года тюрьмы и штраф в 1,5 миллиона рублей.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
32-летнюю жительницу Новосибирска осудят за распространение ложной информации о ВС РФ и спецоперации на Украине. Женщине грозит до трех лет тюрьмы и штраф до полутора миллионов рублей.
— 4 марта обвиняемая со своего телефона опубликовала в соцсетях в заведомо ложный комментарий о ходе специальной военной операции под видом достоверного, — рассказали в региональном Следственном комитете.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Новосибирской области обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
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