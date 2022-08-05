В Новосибирске многодетный отец сломал ногу в детском саду и подал в суд

Отец четверых детей до сих пор на больничном. Фото: Предоставлено потерпевшим

Многодетный отец Алексей из Новосибирска судится с детсадом № 81 из-за сломанной ноги. В середине марта он повел троих малышей в детский сад, поскользнулся на тропинке и сломал ногу. Перелом оказался сложным, пришлось ставить штифт и три месяца передвигаться на костылях. Новосибирец говорит, что другие родители уже жаловались на лед, но детсад вины не признает, там говорят, это просто несчастный случай. Отец же требует более 200 тысяч за сложную операцию и 300 тысяч - за моральный вред.

Гололед никто не чистил, несмотря на жалобы родителей. Фото: Предоставлено потерпевшим

«ЧУТЬ НЕ ПРИДАВИЛ ДОЧКУ»

ЧП случилось 15 марта около половины восьмого утра на территории детского сада по адресу: улица Спортивная, 19/1. Алексей рассказал КП-Новосибирск, как сложилось то неудачное утро:

- Утром я отвел старшую дочку в школу и с тремя детьми пошел в детский сад. Мы зашли на территорию, единственная тропинка была обледенелая. Я шел с сыновьями и двухлетней дочкой на руках, до крыльца оставалось немного. Внезапно я поскользнулся и упал. Хорошо, что успел вывернуться - упасть на спину и не придавить ребенка. Встать уже не смог, дети зарыдали: «Папа, что с тобой?»

Позади шла на работу методист детсада, она и вызвала скорую.

Мужчина требует взыскать расходы на лечение. Фото: Предоставлено потерпевшим

ДОРОГАЯ ОПЕРАЦИЯ

Сначала Алексей попал в ГКБ № 34, его занесли в больницу на носилках. Рентген показал закрытый перелом большой берцовой кости со смещением. Врачи просверлили пациенту пятку и подвесили ногу на грузы, сказали, что заживать будет долго. Алексей же торопился на работу. Полагая, что в частной клинике дело может ускориться, он перевелся на следующий день в «АВИЦЕННУ».

- Пациент не планировал лежать месяц на растяжке, мы предложили быструю операцию и восстановление. 17 марта мы его прооперировали - установили в кость титановый стержень - и 19 марта выписали. При таком способе меньше кровопотери, боли, нет больших разрезов, - объяснил КП-Новосибирск травматолог-ортопед клиники «АВИЦЕННА» Артем Агамян.

Современная операция обошлась семье более чем в 200 тысяч рублей. Деньги приличные, но мужчина рассчитывал, что ему удастся быстрее выйти на работу, что для большой семьи было бы более выгодным вариантом. Но быстро выйти не получилось - пришлось остаться дома и до июня ходить на костылях, взяв больничный. Отец четверых детей работает в сфере энергетики и остается единственным кормильцем семьи, пока жена сидит с детьми. Пришлось резко урезать расходы до самого необходимого.

- Я до сих пор нахожусь на больничном, жена ищет работу. Коллеги и начальство поддержали, но стало намного тяжелее. У меня четверо детей, доходит до того, что с трудом получается собрать детей в школу, - говорит Алексей. – Из руководства детсада никто даже не извинялся.

До июня главный добытчик семьи ходил на костылях, он до сих пор на больничном. Фото: Предоставлено потерпевшим

ПРОСИТ ПОЛМИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

По словам Алексея, другие родители детей из детского сада № 81 и раньше страдали из-за не чищенных тропинки и крыльца. Ситуацию обсуждали между собой, несколько человек получили ушибы. После ЧП 15 марта заведующая вывела сотрудников на улицу долбить лед. А многодетный отец обратился в суд.

- Истец попросил взыскать с детского сада № 81 «Дошкольная академия» 300 тысяч рублей в качестве морального вреда и компенсацию расходов на лечение более 200 тысяч рублей. Дело начали рассматривать в суде, предстоит экспертиза тяжести вреда здоровью, - сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Ленинского района Олеся Аленина.

Редакция КП-Новосибирск подготовила запрос к руководству детского сада. Юристы говорят, многодетный отец, скорее всего, выиграет иск. Сам Алексей как может разрабатывает ногу и надеется к концу лета выйти на работу.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Нужно описать свой образ жизни

Новосибирские юристы утверждают, шансы выиграть иск у детского сада есть. Не так давно сибирячка отсудила 200 тысяч за сломанную ногу на крыльце ТЦ. Однако многодетной семье нужно убедить суд в необходимой компенсации.

- Это оценочная категория дел. Потерпевшему нужно будет доказать необходимость операции в частной клинике, иногда суды запрашивают отказ в проведении операции по месту жительства. Для компенсации морального вреда нужно описать, как изменился образ жизни после травмы. Практически успешный исход зависит от убедительности доказательств, представленных самим истцом или его представителем, - прокомментировала КП-Новосибирск юрист Инесса Рябинина.

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