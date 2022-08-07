Ливень в Новосибирске 7 августа 2022 года: Академгородок ушел под воду

Сильный ливень затопил Новосибирск. Фото: «Полезный Новосибирск» / Наталья ЧЕРМАШЕНЦЕВА / Павел ШЕВЧУК.

Ливень в Новосибирске 7 августа 2022 года в Новосибирске оказался особенно сильным - такого еще этим летом не было. Начиналось все как обычный дождливый день. Однако время шло, гроза не заканчивалась, а воды на улицах только прибывало.

Такие ручьи были днем. Фото: Виктория МИНАЕВА

Из-за дождя на улицах образовались ручьи, которые текли вдоль проезжей части.

Люди пока не бояться идти по своим делам, невзирая на дождь. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Первым звоночком того, что непогода разбушуется сильнее, стали цены на такси: они поднялись в три раза по сравнению в дневными тарифами.

На дорогах уже образовались пробки. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Дальше — хуже. Ручьи на дорогах постепенно превращались в реки. Машины еще могли проехать, или лучше сказать, проплыть через толщу воды, но не всем авто так повезло. Особенно сильно пострадал Академгородок: некоторые парковки затопило почти полностью, и машины оказались в гигантской луже глубиной почти по крышу.

На парковках машины почти полностью ушли под воду. Фото: Наталья ЧЕРМАШЕНЦЕВА.

Многие машины стоят на обочинах с открытыми капотами.

Люди сушат свои машины. Фото: Анна ПАШАГИНА

Не обошлось и без потерь. Человеческих жертв из-за потопа пока что нет, но пострадала крыша в магазине «Магнит». Она начала протекать, потолок не выдержал напора воды и рухнул прямо на глазах у изумленных горожан. Людей, которые прятались внутри от непогоды, попросили выйти.

Без транспорта новосибирцы не могут попасть домой, но и пешком идти тоже. Им приходится ютиться на сухих клочках земли или под навесами, которые еще не рухнули.

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