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Происшествия7 августа 2022 20:12

Ливень в Новосибирске 7 августа 2022 года: Академгородок ушел под воду

Ливень в Новосибирске 7 августа 2022 года привел к потопу
Надежда РЫЖКИНА
Сильный ливень затопил Новосибирск. Фото: «Полезный Новосибирск» / Наталья ЧЕРМАШЕНЦЕВА / Павел ШЕВЧУК.

Сильный ливень затопил Новосибирск. Фото: «Полезный Новосибирск» / Наталья ЧЕРМАШЕНЦЕВА / Павел ШЕВЧУК.

Ливень в Новосибирске 7 августа 2022 года в Новосибирске оказался особенно сильным - такого еще этим летом не было. Начиналось все как обычный дождливый день. Однако время шло, гроза не заканчивалась, а воды на улицах только прибывало.

Такие ручьи были днем.

Такие ручьи были днем.

Фото: Виктория МИНАЕВА

Из-за дождя на улицах образовались ручьи, которые текли вдоль проезжей части.

Люди пока не бояться идти по своим делам, невзирая на дождь.

Люди пока не бояться идти по своим делам, невзирая на дождь.

Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Первым звоночком того, что непогода разбушуется сильнее, стали цены на такси: они поднялись в три раза по сравнению в дневными тарифами.

На дорогах уже образовались пробки.

На дорогах уже образовались пробки.

Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Дальше — хуже. Ручьи на дорогах постепенно превращались в реки. Машины еще могли проехать, или лучше сказать, проплыть через толщу воды, но не всем авто так повезло. Особенно сильно пострадал Академгородок: некоторые парковки затопило почти полностью, и машины оказались в гигантской луже глубиной почти по крышу.

На парковках машины почти полностью ушли под воду. Фото: Наталья ЧЕРМАШЕНЦЕВА.

На парковках машины почти полностью ушли под воду. Фото: Наталья ЧЕРМАШЕНЦЕВА.

Многие машины стоят на обочинах с открытыми капотами.

Люди сушат свои машины.

Люди сушат свои машины.

Фото: Анна ПАШАГИНА

Не обошлось и без потерь. Человеческих жертв из-за потопа пока что нет, но пострадала крыша в магазине «Магнит». Она начала протекать, потолок не выдержал напора воды и рухнул прямо на глазах у изумленных горожан. Людей, которые прятались внутри от непогоды, попросили выйти.

Без транспорта новосибирцы не могут попасть домой, но и пешком идти тоже. Им приходится ютиться на сухих клочках земли или под навесами, которые еще не рухнули.

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