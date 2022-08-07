Улицы Академгородка превратились в реки. Фото: предоставлено Павлом Шевчуком.

Последствия ливневого дождя в Новосибирске 7 августа 2022 года оказались серьезными. Городские улицы превратились в реки. Воды на них скопилось столько, что машины не едут, а буквально плывут по дорогам. Сибиряки делятся видео потопа.

Так выглядит сейчас улица Иванова. Фото: предоставлено Натальей Чермашенцевой.

— В Академгородке после дождя все затопило. Машины просто стоят, ехать трудно. Люди просто отъезжают в сторону и сушат машины, — рассказала КП-Новосибирск очевидица событий.

Парковка возле ТЦ «Эдем». Фото: Полезный Новосибирск.

Особенно сильно пострадала Нижняя зона Академгородка.

Эти машинам еще повезло. Фото: Полезный Новосибирск.

Ливневки на улицах не работают, вода иногда доходит от уровня стекол в автомобилях.

Те, кто смог съехать на обочину, сушат свои машины. Фото: Анна ПАШАГИНА

Кроме того, стихия привела к еще одному ЧП. Во время ливня прорвало крышу магазина «Магнит». Людей, прятавшихся там от дождя, попросили покинуть помещение.

Вода проломила потолок в магазине "Магнит". Фото: кадр из видео "АСТ-54".

Напомним, дождь в Новосибирске идет почти весь день. Из-за проблем на дорогах резко подскочили цены на такси.

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