В Новосибирске из-за дождя такси подорожало в три раза

Цены в агрегаторов могут отличаться в два-три раза от тех, что были днем. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

7 августа в Новосибирске почти весь день идет ливень с грозой. Водопад с небес оказался настолько мощным, что по улицам потекли большие ручьи, создавшие проблемы на дорогах. Горожане, которым пришлось добираться домой на такси, заметили резкий скачок цен.

— Цены стали выше в три раза буквально в течение дня. Когда я сегодня ехала днем, путь в 4 километра обошелся в 136 рублей, обратно — уже 390, — рассказала КП-Новосибирск пассажирка такси.

Напомним, дождь будет идти и на следующей неделе, как минимум до вторника. Посмотрите нашу подборку самых красивых и ярких кадров непогоды.

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