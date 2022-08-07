Фото и видео дождя в Новосибирске 7 августа 2022 года: показываем яркие кадры непогоды

Дождь в Новосибирске идет весь день. Фото: Виктория МИНАЕВА

Вечером 7 августа 2022 года в Новосибирске прошел дождь. Показываем самые яркие фото и видео непогоды.

Потоки затопили улицы. Фото: Виктория МИНАЕВА

Синоптики обещали заранее, что сегодня будет ливень, но кратковременный. Однако погода пошла несколько вразрез с прогнозами: сильный дождь с грозой идет уже несколько часов.

С высоты видно, насколько широкие ручьи несутся по дороге. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Десятки людей, оказавшись в центре города без зонтов, ждут окончания дождя с навесами магазинов и торговых центров.

Люди без зонтиков ждут, когда непогода закончится. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Из-за ливня на дорогах собрались пробки, а по тротуарам бегут ручьи. Большие потоки видно даже с верхних этажей.

Но кого-то непогода не останавливает. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Дожди вместе с высокой температурой +25 градусов и выше прогнозируют и на следующей неделе.

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