Фото и видео дождя в Новосибирске 7 августа 2022 года: показываем яркие кадры непогоды

Дождь в Новосибирске идет весь день.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Вечером 7 августа 2022 года в Новосибирске прошел дождь. Показываем самые яркие фото и видео непогоды.
Потоки затопили улицы.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Синоптики обещали заранее, что сегодня будет ливень, но кратковременный. Однако погода пошла несколько вразрез с прогнозами: сильный дождь с грозой идет уже несколько часов.
С высоты видно, насколько широкие ручьи несутся по дороге.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА
Десятки людей, оказавшись в центре города без зонтов, ждут окончания дождя с навесами магазинов и торговых центров.
Люди без зонтиков ждут, когда непогода закончится.
Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ
Из-за ливня на дорогах собрались пробки, а по тротуарам бегут ручьи. Большие потоки видно даже с верхних этажей.
Но кого-то непогода не останавливает.
Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ
Дожди вместе с высокой температурой +25 градусов и выше прогнозируют и на следующей неделе.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер