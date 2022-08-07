Крыша магазина «Магнит» в новосибирском Академгородке рухнула из-за дождя

Из-за дождя в магазине обрушился потолок. Фото: кадр из видео / «АСТ-54».

Ливень вечером 7 августа привел к ЧП в магазине «Магнит» на улице Гнедича в новосибирском Академгородке. Там начал протекать потолок, который потом, из-за скопившейся под крышей воды, рухнул. Этот момент попал на видео.

— Горожан, которые укрывались внутри магазина от дождя, попросили покинуть помещение после произошедшего, — сообщили в группе «АСТ-54».

Местные жители опубликовали множество фото и видео стихийного бедствия в Академгородке. Такого сильного ливня в этом году еще не было: улицы стали больше похожи на реки, в которых утопают автомобили.

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