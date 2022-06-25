Гейзерное озеро: развенчиваем главный миф про мистическое «око Земли» на Алтае

Гейзерное озеро - одна из достопримечательностей Горного Алтая. Фото: Виктория МИНАЕВА

Гейзерное или гейзеровое озеро на Алтае - место, которое кажется сказочным. Журналисты КП-Новосибирск, которые отправились в экспедицию по Чуйскому тракту, рассказывают, как до него добраться, сколько это стоит и из-за чего такой удивительный цвет у воды.

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ГЕЙЗЕРНОГО ОЗЕРА

Найти нужный поворот просто. Минут пять езды после села Акташ. На Чуйском тракте работает мобильный интернет федерального оператора мобильной связи Yota, так что можете довериться навигатору даже в смартфоне.

Мы - журналисты «Комсомольской правды» - так и задавали в поиске: «Гейзерное озеро».

СКОЛЬКО СТОИТ

Знакомство с чудом природы стоит 100 рублей, так как дороге идет через частную территорию.

На озеро ведёт дорожка. Но она платная. Фото: Виктория МИНАЕВА

Итак, сворачиваешь с Чуйского тракта, платишь кассиру деньги, затем проходишь по небольшому полю, потом по мостику - через ручей с чистой, хоть набирай во фляжку, водой. Перешел за ручей, и словно попал в другой мир.

По пути к озеру - ручейки, куда туристы бросают монетки, и сказочные фигурки. Фото: Виктория МИНАЕВА

ЧТО УВИДЯТ ТУРИСТЫ

За ручьем - лес, и внутри тебя встречает избушка на курьих ножках.

Избушка на курьих ножках на подходе к озеру. Фото: Виктория МИНАЕВА

Да, не жилая, выражаясь современным языком - арт-объект. Но он чертовский похож на домик Бабы Яги, каким мы представляем его в сказках.

Охранница озера. Фото: Виктория МИНАЕВА

И если эта часть сказки - рукотворная, то дальше путника ждет настоящее чудо, созданное самой природой.

Это озеро мистического цвета: по периметру водоем ярко-зеленый, а ближе к центру - широкие бирюзовые пятна. Каким-то образом краски не смешиваются. А бирюза - разных оттенков.

Водоём привлекает людей из-за своего цвета. Фото: Виктория МИНАЕВА

Вокруг озера неизменно двадцать-тридцать туристов. Одни уходят, другие приходят. За день над водой поднимается с десяток дронов - посетители делают для личного архива видео. Ну, и, конечно, каждый снимает на смартфон. Самые взыскательные пытаются выбрать такой ракурс, чтобы в кадр не попали другие туристы.

Заснять озеро без туристов - почти нереально. Фото: Виктория МИНАЕВА

Без людей водоем выглядит более сакральным.

Журналисты "КП" Виктория Минаева и Вадим Алексеев попытались сделать селфи без лишних людей. Задача была сложной. Фото: Виктория МИНАЕВА

КАК ОБРАЗОВАЛОСЬ ОЗЕРО

Туристы заприметили это озеро лишь несколько лет назад. Оно хоть и близко от Чуйского тракта, но бережно прикрыто полоской леса. А, может, и вовсе появилось озерцо недавно. Есть версия, что возникло оно во время землетрясения в 2003 году.

Тогда в Кош-Агачском районе земля ходила волнами, как море, а ближе к эпицентру возникали такие разломы, что в них падала домашняя скотина.

Стихийное бедствие окружено мифами, легендами, версиями, догадками. По одной из них, землетрясение вызвала Принцесса Укока - древняя женщина, останки которой подняли из-под земли новосибирские археологи. У озера есть альтернативное название - Око Земли. Возможно, оно и открылось, когда гнев потревоженной души обрушился на Алтай.

Другая версия (уже не о причинах бедствия, но зато - об озере) говорит, что водоем и возник, когда в земле возникали разломы.

Чаша гейзерного озера - не большая, можно обойти за пару минут, но, мол, стихия как раз открыла некий подземный вентиль, который наполнил воронку водой.

ТАЙНА ГЕЙЗЕРНОГО ОЗЕРА

Кстати, гейзер здесь не при чем. Название озера содержит миф. Или красивый маркетинговый ход. На самом деле питают озерцо подземные источники, но не гейзер. А необычные краски - это цвет глины. Именно она и дает водоему живописные узоры.

На самом деле в озере нет гейзеров. Фото: Виктория МИНАЕВА

Находчивые местные жители не только дали водоему красивое название, но также оборудовали дорожку через лес. И, конечно, поставили на повороте с трассы кассира.

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