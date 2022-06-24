Как статуэтки Будды помогли Советскому Союзу в годы войны

Чуйский тракт - самая живописная дорога Сибири. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

От Новосибирска до границы с Монголией - таков маршрут нашего путешествия, за которым можно следить по хештегу #горноесафари - мчимся по самой живописной трассе страны - Чуйскому тракту. Целую коллекцию удивительных фактов о нем мы узнали в Бийском краеведческом музее.

Значительная часть пути пролегает мимо гор. Фото: Виктория МИНАЕВА

ВМЕСТО МАШИН - ВЕРБЛЮДЫ

Путь из Монголии в Россию был популярен еще до того, как появился Чуйский тракт. Правда, движение здесь было совсем не таким, как сейчас.

Когда-то здесь возили товары на верблюдах. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- До начала XX века это была вьючная тропа, узкая и прижимистая. А основным средством передвижения были лошади и верблюды, - рассказала КП-Новосибирск старший научный сотрудник музея Екатерина Важова.

Не удивляйтесь: верблюдов можно встретить на Чуйском тракте, на подъезде к Монголии, и в наши дни. Но теперь они не средство передвижения. А вот молоко людям дают.

ЛАВКИ ВДОЛЬ ТРАКТА ПОЯВИЛИСЬ ЕЩЕ В ПОЗАПРОШЛОМ ВЕКЕ

Правители понимали важность дороги, соединяющей Монголию и Россию. В том числе для торговли. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- Вот карта второй половины XIX века. Здесь обозначен торговый путь от села Алтайское, - показала нам в музее Екатерина Важова. - Имеются разночтения о том, где именно начинался торговый путь. По некоторым источникам - от Бийска, по другим - от села Алтайского. В дальнейшем этот торговый путь и стал Чуйским трактом. В то время от Алтайского до Онгудая была колесная дорога. А дальше до границы простиралась исключительно вьючная тропа. Труднопроходимая, опасная, сопряженная с большим количеством трудностей. Но уже здесь появились лавки русских купцов. Это говорит о серьезных торговых отношениях уже в те времена. Прошло много лет, а вдоль дороги по-прежнему промышляют купцы. Популярные сейчас товары - сувениры, мед и, конечно, прекрасные алтайские чаи.

ЗАКОНЧИЛОСЬ ТОПЛИВО В МАШИНЕ? БЕРИ ТОПОР!

Во время войны эта дорога уже была полноценным трактом, который назвали Чуйским - по имени реки Чуи. Машины тогда заправляли необычным топливом.

Заправиться можно было и деревом. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- Был введен жесткий режим экономии горюче-смазочных материалов. И автомобили оборудовались газогенераторными двигателями, работавшими на березовых дровах. Поэтому водители (а в то время это чаще были женщины) запасались дровами, пилой, топором, - продолжает Екатерина Важова.

Впрочем, близки те времена, когда машины вновь будут колесить, не пользуясь бензином. Нет-нет да и промчится по Чуйскому тракту электромобиль.

СТРОИЛИ КАЙЛОМ И ЗУБИЛОМ

Когда строили Чуйский тракт, о современной технике нельзя было и мечтать.

Вид с Чуйского тракта. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- Использовались, конечно, и трактора. Но в основном труд был ручной. Применяли кайло, зубило, молот, - говорит Екатерина Важова.

С тех пор качество и техника в дорожном строительстве очень изменились. Сейчас ФКУ «Сибуправтодор» строит новый участок Чуйского тракта - Восточный обход Новосибирска. Машины - последнее слово техники. А для удобства строителей рядом с будущим участком запущен цементобетонный завод. Дорога будет исключительной прочности.

Строительство Чуйского тракта продолжается. Фото: Предоставлено Сибуправтодором

БУДДА В ПОМОЩЬ

- Из Монголии шли караваны с мясом, шерстью теплой одеждой. В 1942 году пришел самый крупный караван верблюдов - 1200 голов, - добавляет наш экскурсовод. - Помимо мяса и шерсти из Монголии везли высокохудожественные фигурки буддистских святых из цветного металла. Их в Россию привезли около 120 тонн на переплавку для танковых и авиационных двигателей.

Статуэтки Будды очень помогли в годы войны. Фото: Виктория МИНАЕВА

Жаль, конечно, переплавлять такие изделия. Но в годы Великой Отечественной войны для Советского Союза такой товар был очень важен. А сейчас, кстати, Россия экспортирует в Монголию металл. Но преимущественно черный. И конечно, не в виде изделий.