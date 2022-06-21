Принцесса Укока страдала алопецией: какие ее тайны ещё разгадали учёные

Похоронили принцессу в парике. Фото: Виктория МИНАЕВА

Плато Укок. Это место среди гор у самой границы с Монголией. Люди здесь не живут, а лишь изредка добираются самые отчаянные путешественники.

А в 1993 году добрались новосибирские археологи. Поднялись на курган ради раскопок. И когда добрались до гробницы, застали необычную картину. Тело похороненной женщины за две тысячи лет не превратилось в прах. Оно высохло, но сохранилась кожа. На ней виднелся орнамент татуировок.

На шее мумии сохранилось изящное украшение. А рядом с телом покоились останки шести лошадей, их явно предали земле вместе с умершей женщиной. Кем она была? За что соплеменники удостоили ее явных почестей? В поисках ответов мы - журналисты КП-Новосибирск приехали в Горный Алтай. Наша экспедиция посвящена тайнам Алтая, и история древней женщины - одна из них.

Реконструкция погребения девушки. Рядом со срубом лежат тела лошадей. Фото: Виктория МИНАЕВА

Мумию хранят в республиканском музее. В просторном зале - холодно. За стеклом стоит саркофаг. Воздух в нем постоянно насыщается влагой, а раз в месяц персонал обрабатывает мумию специальным раствором. Нас встречает научный сотрудник отдела истории музея имени Анохина Роман Куюков. В начале разговора спрашиваем о татуировках на теле женщины.

- Татуировки тогда наносили как сейчас - с помощью иглоукалывания. В качестве краски вводили сажу. По основной версии, татуировки были социальным показателем, говорили о принадлежности к определенному роду. Еще версия - что наносили их в лечебных целях. Вдоль позвоночника на мумии есть точки. Возможно, это такие обереги, - рассказал КП-Новосибирск Роман Куюков.

У местных жителей (все они хорошо наслышаны о находке археологов) есть версия, что орнамент на теле женщины - доказательство того, что она относилась к знати. Наш собеседник опровергает это:

- На других телах, найденных на Алтае, тоже находили татуировки. Есть, например, тело мужчины монголоидной внешности из другого кургана, у которого точно такие же татуировки нанесены. Повторяются практически один в один. Возможно, нанесены тем же человеком.

Новосибирские археологи достают мумию женщины в 1993 году. Фото: Виктория МИНАЕВА

Сложно поверить, но, выходит, археологи подняли из земли общих клиентов одного тату-мастера. А, может, сходство рисунков на телах разных людей говорит о другом? Может, найдены останки кровных родственников? Или людей, которые были повязаны чем-то иным.

Как бы то ни было, наличие тату у разных представителей древнего народа разрушает версию уникальности. Вроде как, рисунки на теле помогли быть у кого угодно. Принадлежность женщины с плато Укок к высшему сословию опровергает и другой факт - могила не «элитная».

- Курган был диаметром 18 метров, а царские курганы - по 50-60 метров. В царских курганах два сруба - внутренний и внешний, а в данном случае был один, - рассказал КП-Новосибирск научный сотрудник музея.

Впрочем, категорично записывать женщину с тату в простолюдинки тоже нельзя. Не так она проста, если соплеменники похоронили рядом с ней шесть лошадей. Это явно признак почтения. Коренные жители Алтая, все-таки, считают, что из кургана подняли останки царской особы. Называют её Принцессой Укока.

- Да, количество коней - сенсация, - признался КП-Новосибирск Роман Куюков и предложил две версии. - Возможно, она из средней знати. А возможно, должна была достаться кому-то из знати в браке.

Интересное предположение. Стало быть, принцесса Укока могла быть невестой. И стала бы женой какого-то «князя» из древнего народа.

Но, видать, ушла раньше времени. Ученые выяснили, что умерла она от рака груди. Да, и, вообще, много болезней было у этой невесты. Проблемы с позвончником, травма после падения с лошади (ученые выяснили даже это). А еще принцесса Укока была лысой.

- В могиле ее нашли вместе с париком. Волос у нее не было. Предполагаем, из-за того, что болела, - рассказал КП-Новосибирск Роман Куюков. Да, еще одна деталь: она была метиской. Многие алтайцы боятся таинственной невесты. И считают, что, подняв ее тело из-под земли, археологи вызвали проклятья. Сокрушительное землетрясение в Кош-Агачском районе, наводнения и наоборот периоды засухи связывают с гневом древней женщины.

Украшение одной из лошадей. Фото: Виктория МИНАЕВА

Судьбу ее мумии решали даже на суде. Местный шаман Акай Кине добивался, чтобы останки женщины вновь предали земле, называя ее Прицессой и Белой Госпожой. Суд отказал.

- Есть версия, что она была шаманкой. Возможно, татуировки говорят об этом. Есть версия, что обрести способности шамана можно было через болезни, а эта женщина, как мы знаем, болела, - говорит научный сотрудник музея. Проблемы со здоровьем - это, конечно, не доказательство. Не поклонялись же наши предки каждому, кто был болен. Но и опровергнуть принадлежность женщины к шаманам мы тоже не можем.

Кто знает: может когда-то она исцеляла других, беря боль на себя, била в бубен и договаривалась с духами об успешной охоте для соплеменников.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер