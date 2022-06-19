Добраться до русского Марса и поймать снежного барса

Горный Алтай хорош, даже несмотря на то, что там нет моря и совсем не мягкий климат. Сюда манят великолепные горы, шумные реки и чистейшие озера. А еще - ореол мистики, которой окутаны эти места.

Эзотерики ищут здесь ворота в мистическую страну Шамбалу, шаманы пытаются управлять стихиями. А ученые не перестают изучать останки таинственной принцессы Укока, ее тело сибирские археологи нашли внутри кургана.

Мы - журналисты «Комсомольской правды» - отправляемся из Новосибирска в путешествие, чтобы прикоснуться к тайнам Горного Алтая.

Наши планы - увидеть мумию принцессы Укока и узнать мнение ученых о ней, услышать легенды местных шаманов, добраться до цветных гор Алтая, которые называют русским Марсом, и соприкоснуться с историей удивительного Чуйского тракта. Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» поможет нам больше узнать о трассе, которой в этом году исполняется 100 лет.

А еще наша задача - побывать в заповеднике на границе с Монголией и поймать снежного барса. Специально для этого везем с собой ловушку. Фотоловушку!

Мы собрали в багаж теплую одежду, взяли полный рюкзак фотообъективов и запаслись рисом и гречкой «Пассим», чтобы в любой момент приготовить себе сытный обед.

На сайте KP.RU, в наших соцсетях и в эфире радиостанции «Комсомольская правда» мы будем подробно рассказывать об экспедиции. И конечно, выкладывать лучшие фотографии с видами Алтая. А с помощью федерального мобильного оператора Yota проведем несколько трансляций с живописных гор.

Следить за нашим путешествием в соцсетях можно по хештегу #горноесафари

Итак, поехали!

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