Последние новости Новосибирска на 2 марта 2022 года: прибыли беженцы с Донбасса, QR-коды в общепите отменят

Сообщаем главные новости Новосибирска на 2 марта. Фото: Никита МАНЬКО / Алексей БУЛАТОВ
Мы собрали последние новости Новосибирска на 2 марта 2022 года: обо всех главных событиях в регионе читайте в нашем материале.
ЧТО РАССКАЗЫВАЮТ БЕЖЕНЦЫ С ДОНБАССА
Новосибирск принимает беженцев с Украины — первыми на поезде прибыла пара пенсионеров. Виктор и Ольга уже видели боевые действия своими глазами, в Россию пожилых родителей отправили дети.
10-МЕСЯЧНАЯ ДЕВОЧКА ПОПАЛА В РЕАНИМАЦИЮ ИЗ КОРОНАВИРУСА
В Новосибирской области 10-месячная девочка заболела коронавирусом и попала в реанимацию. Родители подозревают, что дочка заразилась от них. У малышки начались судороги после того, как родители несколько дней сбивали TQ температуру.
ОТМЕНА QR-КОДОВ В ЗАВЕДЕНИЯХ ОБЩЕПИТА
Власти Новосибирской области в связи со снижением заболеваемости коронавирусом решили с 6 марта отменить QR-коды при посещении предприятий общепита, фитнес-центров, аквапарка и зоопарка.
«ТОЙОТА» СБИЛА 12-ЛЕТНЮЮ ДЕВОЧКУ
В Советском районе Новосибирска «Ниссан Тиида» сбил 12-летнюю девочку. Ее доставили в больницу для обследования и постановки диагноза.
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