«Смотрит в одну точку, дергает ножкой»: в Новосибирской области 10-месячная девочка попала в реанимацию из-за коронавируса

Девочку забрала скорая помощь. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирской области 10-месячная девочка заболела коронавирусом и попала в реанимацию. Родители подозревают, что дочка заразилась от них. Подробности — в материале КП-Новосибирск.

Беда случилась в семье из Кочковского района. Родители рассказывают, что девочка родилась здоровой, была на всех плановых медосмотрах у специалистов. Проблем врачи не видели. Но в конце января родители перенесли какой-то вирус. Анализы не сдавали, однако предполагают, что это был COVID-19. Болезнь прошла относительно легко, без осложнений. Взрослые пропили противовирусные препараты, на этом дело и закончилось. А 13 февраля начала подниматься температура у их маленькой дочки.

— Температура была всего 37,3 — 37,5. Врача мы не вызывали, просто давали таблетки против жара, и они помогали. Температура спадала на два-три дня, а потом снова поднималась. И так по кругу, — рассказал КП-Новосибирск Дмитрий, отец девочки.

Ситуация резко ухудшилась утром 24 февраля.

— Жена подошла к кроватке с утра и увидела, что дочка смотрит в одну точку, ни на кого не реагирует. У нее еще и ручка с ножкой дергались. Супруга потрогала дочку, а она горячая, — продолжает папа ребенка.

Родители тут же вызвали скорую, девочку забрали в больницу.

— Приступ вскоре окончился, но в нашей ЦРБ сказали, что нет нужных специалистов, и дочь отвезли в Новосибирск, положили в реанимацию, — говорит мужчина.

Мама уехала в город вслед за дочкой. Она находится в Новосибирске, но к дочери в больницу пока не пускают. Лечь к ней можно будет, когда девочку переведут из реанимации. И именно в больнице стало понятно, на что именно организм ребенка отреагировал судорогой: тест на коронавирус оказался положительным. Теперь необходимо понять, какой урон ковид мог нанести здоровью малышки.

МНЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

ОТ КРАПИВНИЦЫ ДО ДИАРЕИ

Означает ли данный случай, что «омикрон» начал чаще и сильнее поражать малышей? КП-Новосибирск обратилась за комментарием к вирусологу Александру Шестопалову.

— Не считаю, что вирус начал вдруг поражать и детей. Он и раньше делал это. «Омикроном» вообще массово сейчас все заболели, — отметил вирусолог. — Что касается симптомов у малышей, то они могут быть непредсказуемыми. Может и крапивница появиться, и аллергия, и диарея или еще что-то. Однако это касается не только коронавируса, но и любой другой инфекции.

Немного другой точки зрения придерживается Рэм Волков, главный акушер-гинеколог Новосибирска. По его мнению, в первую волну детей и беременных вирус не трогал, а теперь зараженных все больше и больше.

— Если у малыша поднялась температура, надо сразу обращаться к педиатру. Если температура высокая, тогда вызывать скорую, — предупреждает Рэм Волков. — Стоит обратить внимание на состояние ребенка. Симптомы неблагоприятного состояния: вялый, не контактирует с окружающими, отказывается от еды или кричит и плачет. Отмечу, что это касается не только коронавируса, но и любой другой инфекции.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На 28 февраля в регионе коронавирус зарегистрирован у 31 232 детей. За сутки COVID-19 обнаружили у 575 человек. Как сообщает оперштаб Новосибирской области, еще 108 ребятишек госпитализировали в больницы с подтвержденным диагнозом или с подозрением на него.

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