«Однажды я попал под обстрел»: что рассказывают беженцы, приехавшие из Донбасса в Новосибирск

Пенсионеры уехали из Луганска до начала боевых действий Фото: Никита МАНЬКО

Новосибирск принимает беженцев с Украины — первыми на поезде прибыла пара пенсионеров. Виктор и Ольга уже видели боевые действия своими глазами и оказались не готовы пережить все заново. В Россию пожилых родителей отправили дети. На что надеются жители Луганска?

СЫН НАСТОЯЛ

Виктору — 72 года, Ольге — 68. Они уехали из Луганска 22 февраля — за день до начала спецоперации на Украине. Ехали поездом — через таможенный пост в Гуково попали в Россию, и 23 февраля их уже встречали в станице Лихой Ростовской области. Виктор говорит, что там они пробыли почти сутки, а потом сели на поезд до Новосибирска.

Дома у пожилой пары остался взрослый сын, он пока продолжает работать в IT-компании, не стал бросать дом без присмотра. Маму и папу же отправил в Россию, так как переживает за их жизнь и моральное состояние. В 2014 году семья видела многое, и пожилые люди не готовы пройти этот путь заново.

Сын настоял, чтобы родители уехали в Россию Фото: Никита МАНЬКО

— В 2014 году наш дом бомбили — повылетали все окна. Обычная девятиэтажка, ни одного окна не осталось. Тогда никакой эвакуации не было, погибло много людей. А когда объявили эвакуацию сейчас, мы испугались, что будет война еще хуже. Сын тоже заставил уехать, — рассказала КП-Новосибирск Ольга Павловна.

В пункте распределения беженцев пенсионерам предложили переждать конфликт в Новосибирске, так как их родные были шахтерами Кузбасса, а наш город — ближайший приемник. Для семейной пары сняли номер в одном из отелей Новосибирска. Сейчас им комфортно, но все равно неспокойно.

«МЕНЯ ОТБРОСИЛО ВОЛНОЙ»

— Когда мы поехали, луганские СМИ объявили, что начинается масштабное нападение Украины на Луганск и Донецк, потому и начали эвакуацию всех жителей — в основном женщин, маленьких детей, грудничков. Много людей выехали в Россию, — говорит Виктор Дмитриевич.

Он всю жизнь работал учителем физкультуры в школе и техникуме. Войну 2014 года застал на пенсии, был охранником на детской базе отдыха «Незабудка». Тогда воспитатели укрывали детей в подвале.

— Мы знаем, что такое война. Однажды я попал под обстрел — отбросило ударной волной в стену здания, а женщину на балконе напротив убило осколками, — вспоминает Виктор Дмитриевич.

Виктор и Ольга ждут, когда смогут вернуться домой Фото: Никита МАНЬКО

Ольга Павловна — бывший главный бухгалтер и начальник почтового отделения Луганска, сейчас она тоже на пенсии. Вспоминает первые годы военных действий со слезами на глазах. Дети прятались в подвалах, царила паника. Постепенно люди научились жить — работали, заводили семьи. Родилось целое поколение детей, которые сейчас пошли в первый класс.

Пенсионерам сняли номер в гостинице на две недели, также они получили по 10 тысяч рублей в качестве поддержки. Но что дальше? Пока для них это неизвестность, семейная пара надеется, что в скором времени конфликт разрешится и они смогут вернуться домой к сыну.

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