Отмена QR-кодов в Новосибирске в марте 2022: губернатор сделал заявление

Отмена QR-кодов в Новосибирске — вопрос, который волнует всех жителей города.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Отмена QR-кодов в Новосибирске в марте 2022 — вопрос, который волнует всех жителей города. Во вторник, 1 марта, губернатор Андрей Травников рассказал, где и когда ограничения будут постепенно сниматься.
— Заболеваемость COVID-19 и ОРВИ, как и прогнозировалось, пошла на спад. Оперативный штаб поручил готовить новое решение о снятии ограничений. Не потребуется предъявлять QR-коды при посещении: с 6 марта предприятий общественного питания, аквапарка, зоопарка, фитнес-центров, с 15 марта объектов культуры и спорта, — пояснил глава региона.
Напомним, по последним данным областного оперштаба на утро 28 февраля в Новосибирской области с момента начала пандемии было зарегистрировано 218 789 случаев коронавируса.
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