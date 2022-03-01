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Здоровье1 марта 2022 3:41

Отмена QR-кодов в Новосибирске в марте 2022: губернатор сделал заявление

Губернатор рассказал, где отменят QR-коды в марте 2022 в Новосибирске
Галина СИМОНОВА
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Отмена QR-кодов в Новосибирске — вопрос, который волнует всех жителей города.

Отмена QR-кодов в Новосибирске — вопрос, который волнует всех жителей города.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отмена QR-кодов в Новосибирске в марте 2022 — вопрос, который волнует всех жителей города. Во вторник, 1 марта, губернатор Андрей Травников рассказал, где и когда ограничения будут постепенно сниматься.

— Заболеваемость COVID-19 и ОРВИ, как и прогнозировалось, пошла на спад. Оперативный штаб поручил готовить новое решение о снятии ограничений. Не потребуется предъявлять QR-коды при посещении: с 6 марта предприятий общественного питания, аквапарка, зоопарка, фитнес-центров, с 15 марта объектов культуры и спорта, — пояснил глава региона.

Напомним, по последним данным областного оперштаба на утро 28 февраля в Новосибирской области с момента начала пандемии было зарегистрировано 218 789 случаев коронавируса.

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