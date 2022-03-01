В Новосибирске «Ниссан» сбил 12-летнюю девочку на пешеходном переходе. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

Во вторник, 1 марта, в Советском районе Новосибирска «Ниссан Тиида» сбил 12-летнюю девочку. О ДТП рассказали в ГИБДД по городу.

— «Ниссан Тиида» по управлением водителя 1997 года рождения двигался по улице Арбузова в сторону улицы Российская и в пути следования, напротив дома 5 по улице Арбузова сбил ребенка на пешеходном переходе, — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

В результате наезда пострадала школьница 2009 года рождения. Ее доставили в больницу для обследования и постановки диагноза.

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