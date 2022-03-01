Последние новости Новосибирска на 1 марта 2022 года: министр образования попал в больницу с ковидом, как вырастет цена на недвижимость

Сергей Федорчук болеет коронавирусом с 15 февраля. Фото: правительство НСО.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 1 марта 2022 года: обо всех самых важных событиях в регионе вы узнаете в нашей подборке.

НАЧАЛИ СУДИТЬ ВОДИТЕЛЯ «СКОРОЙ ПОМОЩИ» ЗА СМЕРТЬ 7-ЛЕТНЕЙ ДЕВОЧКИ

В Новосибирске начали судить бывшего водителя «скорой помощи» за смерть сбитого ребенка. Напомним, трагедия произошла 11 октября у дома по улице Трикотажная. Водитель «скорой помощи» выезжал со двора задним ходом, заехал на тротуар и сбил 7-летнюю девочку, которая шла в музыкальную школу. Девочка получила тяжелые травмы, реанимационная бригада не смогла ее спасти.

В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НАЗНАЧИЛИ ДВУХ МИНИСТРОВ

Губернатор региона Андрей Травников объявил о назначении двух новых министров Новосибирской области. Ими стали Татьяна Деркач (министр юстиции) и Вадим Васильев (министр науки и инновационной политики).

МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОПАЛ В БОЛЬНИЦУ С КОРОНАВИРУСОМ

С 15 февраля министр образования Сергей Федорчук заболел коронавирусом. С 24 февраля он находится в больницке. По его словам, он делал прививку, и, несмотря на опасное заболевание, сейчас чувствует себя нормально.

ЧТО БУДЕТ С ЦЕНАМИ НА НЕДВИЖИМОСТЬ

Директор компании RID Analytics Елена Ермолаева поделилась, как изменятся цены на жилье в Новосибирске. По ее словам, вполне возможно, что, если курс рубля продолжит падать, то рост цены на квартиры может даже замедлиться.

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