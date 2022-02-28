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Общество28 февраля 2022 8:21

Эксперт рассказала, что будет с ценами на недвижимость в Новосибирске

Вместе с ценами может вырасти и спрос на недвижимость
Мария ГРИГОРЯН
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Цены на недвижимость вырастут, но при этот спрос не упадет.

Цены на недвижимость вырастут, но при этот спрос не упадет.

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Новосибирске могут повыситься цены на недвижимость. Что на самом деле ждет рынок недвижимости, рассказал директор компании RID Analytics Елена Ермолаева.

— Вспоминая все предыдущие серьезные кризисы, то в моменте может быть всплеск спроса на недвижимость — как эффект «бегства от рубля». С другой стороны, если курс рубля продолжит падать, то нас ожидает масштабная инфляция на некоторые виды товаров, это приведет к уменьшению реальных доходов, а значит и рост цен на недвижимость, как минимум, замедлится, — рассказала КП-Новосибирск Елена Ермолаева.

Также по словам эксперта, на рынке новостроек может быть введена очередная госпрограмма поддержки, что позволит удерживать цены.

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