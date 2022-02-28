Министр образования Новосибирской области попал в больницу с коронавирусом

Сергей Федорчук болеет коронавирусом с 15 февраля. Фото: правительство НСО

В понедельник, 28 февраля, оперативное совещание в правительстве Новосибирской области прошло без министра образования региона. Дело в том, что 47-летний Сергей Федорчук болеет коронавирусом с 15 февраля. Об этом он сообщил КП-Новосибирск.

— Ковид, с 24 февраля в больнице. Сейчас самочувствие в целом лучше, только сахар высокий, — рассказал КП-Новосибирск глава министерства образования.

Сергей Федорчук отметил, что делал прививку, и, несмотря на опасное заболевание, сейчас чувствует себя нормально.

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