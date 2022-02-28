Министров науки и юстиции назначили в Новосибирской области. Фото: Правительство НСО.

В понедельник, 28 февраля, стало известно о назначении двух министров в Новосибирской области. Об этом сообщили на оперативном совещании в правительстве.

— На должность министра юстиции Новосибирской области назначена Татьяна Деркач, на должность министра науки и инновационной политики Новосибирской области назначен Вадим Васильев, — сообщил на совещании губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

По словам губернатора, у Татьяны Дергач большой опыт юридической, административной, организационной работы. Глава региона пожелал ей успехов в выстраивании отношений с юридическим сообществом области.

— Для Вадима Витальевича назначение министром — это определенный вызов, — сказал Андрей Травников.

До сегодняшнего дня Вадим Витальевич, по словам Андрея Травникова, занимал должность замглавы минпромторга Новосибирской области.

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