В Новосибирске начали судить водителя «скорой помощи» за смерть 7-летней девочки

Трагедия потрясла весь город Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске начали судить бывшего водителя «скорой помощи» за смерть сбитого ребенка. Подробности рассказали в прокуратуре Дзержинского района:

— Дело по статье о нарушении ПДД, повлекшего по неосторожности смерть человека направлено в суд с обвинительным заключением прокуратуры, — сообщила «КП-Новосибирск» старший помощник прокурора Дзержинского района Олена Носок.

Трагедия произошла 11 октября на у дома по улице Трикотажная, 56. По данным ГИБДД, водитель «скорой помощи» выезжал со двора задним ходом, заехал на тротуар и сбил 7-летнюю девочку на выезде со двора. Ребенок получил тяжелые травмы, реанимационная бригада не смогла спасти девочку, которая в роковой день шла в музыкальную школу

— В машине скорой помощи есть камера заднего вида, и она была исправна. Водитель ее включил и ориентировался по ней. Мужчина просто не заметил ребенка. Девочку не увидели, потому что она слишком маленькая, — сообщил КП-Новосибирск источник, знакомый с ситуацией.

Родные ребенка были в шоке — девочка шла в школу привычным маршрутом, и не понимают, каким образом «скорая помощь» оказалась на тротуаре. После трагедии водителя отстранили от работы. По словам коллег, это опытный сотрудник.

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