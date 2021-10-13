Мать 7-летней девочки, погибшей под колесами скорой в Новосибирске, рассказала о трагедии

Мать 7-летней девочки, погибшей под колесами скорой в Новосибирске, рассказала, как узнала о трагедии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На днях в Новосибирске случилась жуткое ДТП — в понедельник, 11 октября, водитель Скорой помощи сбил 7-летнюю девочку. Хрупкая малышка погибла на месте. Мама ребенка рассказала, что в тот день дочка отправилась на занятия в музыкальную школу, но так туда и не дошла. Материнское сердце почуяло беду — женщина безуспешно пыталась дозвониться до девочки. Тогда она еще не знала, что дочка ей больше никогда не ответит.

— Мы были на работе, я стала волноваться. Потому что она должна была позвонить, как придет в школу. Я ей не дозвонилась ни в полпервого, ни ближе к часу. И учительница написала, что Полины в школе нет. А потом нам позвонил следователь, — рассказала мама погибшей изданию «Вести Новосибирск».

Родные ребенка не понимают, каким образом Скорая помощь оказалась на тротуаре.

Ранее КП-Новосибирск писала, в момент ДТП Скорая сдавала задним ходом, пытаясь подъехать к дому. А водитель медицинского автомобиля не заметил малышку — уж слишком маленькой и хрупкой она была. Девочка шла по тротуару в попутном направлении.

Напомним, на водителя, который насмерть сбил ребенка, завели уголовное дело.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.