Последние новости Новосибирска на 28 февраля 2022 года: микроминиатюрист поместил букву Z в игольное ушко, горожан взволновали цены на гречку

Последние новости в нашем материале. Фото: Анна ПАШАГИНА/скриншот из видео

Мы собрали последние новости Новосибирска на 28 февраля 2022 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашем материале.

МИКРОМИНИАЮРИСТ ПОМЕСТИЛ БУКВУ Z В ИГОЛЬНОЕ УШКО

Микроминиатюрист Владимир Анискин поместил букву Z в игольное ушко в поддержку спецоперации на Домбассе. Буква написана на частичке пороха - его Владимир взял из настоящего боевого патрона.

НОВОСИБИРЦЫ ОБЕСПОКОЕНЫ ЦЕНАМИ НА ГРЕЧКУ

Новосибирцы обеспокоены ценами на гречку. В разных СМИ прошла информация, что они повысятся. Однако в Минпромторге опровергли эту версию. По данным пресс-службы ведомства, цена повышаться не будет и поставки идут без перебоя.

НОРВЕРЖЕЦ УКРАЛ У СИБИРЯЧКИ 950 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Норвежец с Facebook украл у жительницы Новосибирска 950 тысяч рублей. Мужчина написал 45-летней женщине с целью познакомиться и влюбил ее в себя. Рассказывал про свой бизнес и обещал прилететь в гости. В итоге, попросил помочь финансами. Ему не хватало денег на взятку. Сибирячка набрала кредитов, а после этого норвежец пропал.

1 МАРТА БУДУТ МОРОЗЫ ДО -18 ГРАДУСОВ

В Новосибирске ночью 1 марта ожидаются морозы до -18. Такая информация сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. Днем же будет всего -3...-8 градусов.

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