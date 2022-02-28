Последние новости Новосибирска на 28 февраля 2022 года: микроминиатюрист поместил букву Z в игольное ушко, горожан взволновали цены на гречку

Последние новости в нашем материале. Фото: Анна ПАШАГИНА/скриншот из видео
Мы собрали последние новости Новосибирска на 28 февраля 2022 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашем материале.
МИКРОМИНИАЮРИСТ ПОМЕСТИЛ БУКВУ Z В ИГОЛЬНОЕ УШКО
Микроминиатюрист Владимир Анискин поместил букву Z в игольное ушко в поддержку спецоперации на Домбассе. Буква написана на частичке пороха - его Владимир взял из настоящего боевого патрона.
НОВОСИБИРЦЫ ОБЕСПОКОЕНЫ ЦЕНАМИ НА ГРЕЧКУ
Новосибирцы обеспокоены ценами на гречку. В разных СМИ прошла информация, что они повысятся. Однако в Минпромторге опровергли эту версию. По данным пресс-службы ведомства, цена повышаться не будет и поставки идут без перебоя.
НОРВЕРЖЕЦ УКРАЛ У СИБИРЯЧКИ 950 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
Норвежец с Facebook украл у жительницы Новосибирска 950 тысяч рублей. Мужчина написал 45-летней женщине с целью познакомиться и влюбил ее в себя. Рассказывал про свой бизнес и обещал прилететь в гости. В итоге, попросил помочь финансами. Ему не хватало денег на взятку. Сибирячка набрала кредитов, а после этого норвежец пропал.
1 МАРТА БУДУТ МОРОЗЫ ДО -18 ГРАДУСОВ
В Новосибирске ночью 1 марта ожидаются морозы до -18. Такая информация сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. Днем же будет всего -3...-8 градусов.
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