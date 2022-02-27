Первый день весны будет холодный. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске 1 марта ожидаются морозы до -18. Такая информация сообщается на сайте «Западно-Сибирского УГМС».

— Ночью 1 марта температура воздуха опустится до -20 градусов. Днем она составит -3...-8 градусов. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, — сообщают синоптики

Метеорологи отмечают, что днем 1 марта будет идти снег. На дорогах будет гололедица.

По данным сайта «Яндекс. Погода» первый день весны будет теплый и снежный. Днем температура воздуха составит -5...-7 градусов, а ночью -4...-5 градусов.

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