Первый день весны будет холодный.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирске 1 марта ожидаются морозы до -18. Такая информация сообщается на сайте «Западно-Сибирского УГМС».
— Ночью 1 марта температура воздуха опустится до -20 градусов. Днем она составит -3...-8 градусов. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, — сообщают синоптики
Метеорологи отмечают, что днем 1 марта будет идти снег. На дорогах будет гололедица.
По данным сайта «Яндекс. Погода» первый день весны будет теплый и снежный. Днем температура воздуха составит -5...-7 градусов, а ночью -4...-5 градусов.
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