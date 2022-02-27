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Общество27 февраля 2022 10:44

Новосибирский микроминиатюрист поместил букву Z в игольное ушко в знак поддержки спецоперации на Донбассе

Работа заняла у мастера два часа, она сделана из частичек пороха из боевого патрона
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
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Миниатюра поместилась в игольное ушко. Фото: скриншот из видео

Миниатюра поместилась в игольное ушко. Фото: скриншот из видео

Новосибирский микроминиатюрист Владимир Анискин поместил букву Z в игольное ушко. Ранее Анискин прославился своими работами на весь мир, они помещаются на кончике волоса, срезе зернышка, а разглядеть их можно под микроскопом.

Сегодня, 27 февраля, в День сил специальных операций мастер показал очередную миниатюру. Она посвящена военной операции на Украине. В ушко иголки Анискин поместил букву Z и написал: «Работайте, братья!».

— Я сделал эту микроминиатюру за два часа. Буква Z написана на частичке пороха. Взял я его из настоящего боевого патрона, — рассказал КП-Новосибирск Владимир Анискин, микроминиатюрист. — Патрон хранил еще со школы. Мы ездили на стрельбища, и вот один сохранился, его и распотрошил.

По словам Владимира, пороха было — 1/10 часть чайной ложки.

— Так я нашел применение пороха в искусстве, спустя 20 лет, — добавил мастер.

Отметим, что загадачную литеру Z некоторые увидели на российской военной технике во время спецоперации. Что обозначает буква, пока не ясно, в интернете на эту тему есть много предположений.

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