Женщина оформила на себя кредиты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Норвежец с Facebook украл у жительницы Новосибирска 950 тысяч рублей. Мужчина написал ей с целью познакомиться. Он общался с ней на английском, а очарованная женщина как могла поддерживала диалог. Иностранец рассказывал о том, что он успешный бизнесмен и занимается строительством аэропортов.

— Около недели-двух они списывались, потом созванивались по аудио. Он начал ей признаваться в любви, в желании связать с ней жизнь, показывал 9летнего сына от первого брака. На момент знакомства норвежец «строил» очередной аэропорт в Нигерии, — рассказал КП-Новосибирск Никита Иванков, адвокат.

Вскоре иностранец начал планировать визит в Новосибирск. Только ему постоянно мешали обстоятельства.

— Он говорил, что с него требуют взятку, то не выпускают из города. В итоге женщина набрала кредитов на 950 тысяч рублей и отправила норвежцу. После чего он и пропал, — говорит мужчина.

Женщина написала заявление в полицию, но там ничего сделать не смогли.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.