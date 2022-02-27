Повышения цен не будет.
Фото: Анна ПАШАГИНА
Новосибирский Минпромторг опроверг повышение цены на гречку. Так же как и на другие социально-важные продукты она не поднимется.
— По информации продуктового ритейлера «Марии Ра» цена на подсолнечное масло менялась в ноябре 2021 года, на гречку — в декабре 2021 года, это было связано с изменением закупочной цены от поставщика, — рассказали в пресс-службе Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.
Как отметили в региональном Минпромторге проблем с поставками товара в магазины нет. Так же в магазинах имеется хороший запас продуктов.
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