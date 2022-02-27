Последние новости Новосибирска на 27 февраля 2022 года: минирование НОВАТа, взлет цен на электронику

Сибиряки обсуждают рост цен и ситуацию в городе. Фото: правительство НСО/Ксения Полторанина

Мы собрали последние новости Новосибирска на 27 февраля 2022 года: обо всех важных событиях региона — в нашей подборке.

ПОЛУДЕННОЕ МИНИРОВАНИЕ НОВАТА

На почту театра пришло письмо с угрозой. Всех сотрудников эвакуировали, и им пришлось ждать на улице у театра в костюмах и гриме для постановки «Щелкунчик». Зрителей в театре тогда еще не было.

ПОЖАР УНЕС ЖИЗНЬ ПЕНСИОНЕРКИ

В селе под Новосибирском из-за печки загорелся частный дом. Пожар произошел ночью на 26 февраля. В огне погибла 70-летняя женщина. Сейчас в произошедшем разбираются следователи.

НОВОСИБИРСК МОРАЛЬНО ГОТОВ К ПЕРЕНОСУ МЧМ-2023

Губернатор региона Андрей Травников заявил, что хоть все морально и готовы к отмене или переносу чемпионата, все подготовительные и строительные работы к нему будут завершены в срок.

ВЗЛЕТ ЦЕН НА ЭЛЕКТРОНИКУ

Новые санкции ощутимо повлияли на стоимость бытовой техники в магазинах. Сильнее всего выросли цены на «яблочные» товары. Подорожал при этом и ремонт техники.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.