«Особенно больно любителям Apple»: магазины техники в Новосибирске меняют ценники

Цены на посудомойки выросли в несколько раз в магазине "М.Видео" Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

В Новосибирске магазины техники уже несколько дней активно меняют ценники на товары. А в торговых залах можно увидеть объявления с просьбой уточнять цены у продавцов-консультантов.

— Цены на все подскочили и меняются каждый день. Связано это с происходящим в мире. Особенно больно любителям IPhone, на эту марку, например, цена подскочила примерно на 30%, и, скорее всего, она так и будет держаться, цена ноутбуков увеличилась примерно на 20%, — рассказал КП-Новосибирск сотрудник магазина DNS.

Выросли цены на бытовую и электронную технику не только в DNS. Сейчас меняют ценники на товары в таких известных магазинах, как ReStore, «Связной», «Эльдорадо», «М.Видео» и «МТС».

— Изменение цен было буквально пару дней назад. Практически на все позиции. Будут ли еще меняться, этого никто не знает, — рассказал КП-Новостбирск консультант ReStore.

В магазинах продукции «Apple» цены также подскочили. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

— У нас была переоценка в магазине, на некоторые позиции цена изменилась, на некоторые нет. В целом у нас всегда цены менялись, как на сайте, так и в магазинах, — заявили в «Связном».

— По всей рознице «Эльдорадо» и «М.Видео» цены поменялись. В среднем на 5-15%, — пояснили в сети магазинов бытовой и цифровой техники «Эльдорадо».

Больше всех цены повысились в магазине бытовой и электроном техники «DNS» Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Несмотря на то, что цены растут, покупатели есть, а вот товара — особенно «яблочного» — мало. Так читательница КП-Новосибирск рассказала о ее попытке купить новенький планшет.

— Я захотела купить планшет от Apple, но в наличии его не оказалось, только под заказ в интернет-магазине. Зашли с сотрудником в интернет-магазин, а из несколько десятков планшетов в наличии лишь 3-4, на сайте написано, что весь товар распродан, — рассказала читательница.

О том, что покупателей много, заявили в официальном комментарии от DNS:

— Возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта. Продажи выросли почти в два раза, — сказал директор компании DNS Дмитрий Алексеев.

Почему цены растут? Специалисты связывают это с ростом доллара, а также санкциями:

— Думаю, ритейлеров можно понять, они взяли товар на реализацию, курс доллара вырос, и, конечно, они вынуждены продавать свой товар дороже, — сообщил КП-Новосибирск доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления Эдуард Коложвари.

Подорожал в Новосибирске и ремонт техники:

— Цены выросли где-то на 30% как на сами запчасти, так и за работу. Запчасти для техники почти все импортные, мы сами не знаем, будут ли новые поставки, почему так. И все равно как по мне, то сейчас выгоднее восстановить старую технику, чем брать новую, за которую сейчас просят слишком много. Совсем бюджетный вариант — поменять в собственном компьютере плохие детали на хорошие, но б/у, — рассказал КП-Новосибирск сотрудник сервисного центра по ремонту компьютерной техники.

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