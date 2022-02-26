Новосибирский губернатор не исключил перенос МЧМ-2023 из России

Вероятность переноса чемпионата никак не повлияет на сроки строительства. Фото: правительство НСО

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что есть вероятность переноса Молодежного чемпионата мира по хоккею. Но даже если чемпионат перенесут, новый ЛДС будет сдан точно в срок.

— Решение о переносе возможно, но это неважно: мы строим стадион и благоустраиваем эту уникальную территорию для новосибирцев, воплощаем в жизнь их многолетнюю мечту. Если решение будет проводить Чемпионат в Сибири — мы будем готовы. Если нет — переживем, — рассказал Травников.

По словам губернатора, морально к отмене чемпионата все были готовы еще два года назад, когда WADA «нападала» на русских спортсменов. Также никто не забыл, что из-за ковида отменили чемпионат в Канаде.

— Вероятность переноса никак не повлияет на строительство, которое идет по графику. Мы продолжаем работать, готовиться, создавать подарок для новосибирцев, — подчеркнул губернатор.

Напомним, что хоккейный эксперт Максим Замятин также говорил об угрозе отмены МЧМ-2023. Но он предположил, что спортсмены из Европы просто не захотят приехать в Россию.

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