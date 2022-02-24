Эксперт оценил шансы отмены Молодежного чемпионата мира по хоккею в Новосибирске. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хоккейный эксперт Максим Замятин оценил возможность отмены двух крупных спортивных событий, которые должны пройти в Новосибирске в 2023 году. Это Молодежный чемпионат мира по хоккею и чемпионат мира по волейболу.

— Сейчас действительно существует определенная вероятность, что проведение Молодежного чемпионата мира по хоккею и чемпионата мира по волейболу находится под угрозой. И первый признак того, что эта угроза может быть реализована — это то, что сейчас финал Лиги чемпионов был перенесен из Санкт-Петербурга. Хотя, насколько я знаю, спортивные мероприятия, запланированные в Новосибирске на 2023 год, не являются столь приоритетными для мирового сообщества. Поскольку хоккей и волейбол в целом менее популярны в мире, чем тот же футбол. Поэтому, остается надеется, что шансы на их отмену или перенос будут минимальны, — пояснил КП-Новосибирск хоккейный эксперт Максим Замятин.

При этом он отметил, что даже если чемпионаты не будут перенесены, то существует вероятность, что команды из европейских стран могут отказаться от приезду в Россию. Подобная ситуация уже случилась на Чемпионате мира по хоккею с мячом, когда Финляндия и Швеция отказались ехать в Архангельск.

— Для Новосибирска, безусловно, отмены или перенос чемпионатов может стать значительной потерей. Ведь ранее в нашем регионе никогда не было спортивных событий такого масштаба. И сейчас уже идет полным ходом к ним подготовка: мы готовим инфраструктуру, строим стадионы, станции метро. Эти события должны были стать сильным триггером для развития Новосибирска, для привлечения сюда туристов. Не говоря уже о том, как будут опечалены болельщики, если лишаться возможности понаблюдать за чемпионатами, — отметил эксперт.

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