В Новосибирске из НОВАТа эвакуировали сотрудников после сообщения о минировании

Ничего опасного в театре не обнаружили.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
В Новосибирске около полудня в субботу, 26 февраля, из здания НОВАТа эвакуировали зрителей и персонал из-за сообщения о минировании.
— Письмо пришло на почту театра. Мы сразу вызвали соответствующие службы. Они проверили весь театр, но ничего опасного не обнаружили, — рассказал КП-Новосибирск заместитель директора НОВАТа Александр Савин. — Сейчас уже все нормально. Театр работает в обычном режиме.
По словам Савина, сообщение о минировании пришло перед началом спектакля «Щелкунчик» и зрителей на этот момент в театре еще не было, эвакуировали только сотрудников — 310 человек. Сейчас спектакль уже идет.
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