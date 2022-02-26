Следователи начали проверку после пожара под Новосибирском, в котором погибла 70-летней женщина

Пожар произошел в ночь на 26 февраля. Фото: МЧС по НСО
Следователи начали проверку по факту гибели 70-летней пенсионерки в пожаре. Напомним, что трагедия произошла в ночь на субботу 26 февраля в села Шурыгино Черепановского района Новосибирской области.
— По предварительным данным причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, — сообщили в региональном СК.
В настоящее время следователи организовали проверку, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
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