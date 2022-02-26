Следователи начали проверку после пожара под Новосибирском, в котором погибла 70-летней женщина

Пожар произошел в ночь на 26 февраля. Фото: МЧС по НСО

Следователи начали проверку по факту гибели 70-летней пенсионерки в пожаре. Напомним, что трагедия произошла в ночь на субботу 26 февраля в села Шурыгино Черепановского района Новосибирской области.

— По предварительным данным причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, — сообщили в региональном СК.

В настоящее время следователи организовали проверку, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Новосибирском на пожаре погибла женщина

По предварительной версии, на не потушила угли перед сном (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.