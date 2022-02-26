Под Новосибирском на пожаре погибла женщина

Пожар начался ночью в 02:25. Фото: МЧС 54
Ночью в субботу, 26 февраля, в Новосибирской области в селе Шурыгино в Черепановском районе в частном доме произошел пожар, в котором погибла женщина.
— Пожарные локализовали возгорание на площади 40 квадратных метров. В доме они обнаружили женщину без признаков жизни и передали ее бригаде скорой помощи. Врачи констатировали ее смерть, — рассказали в ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Огнем была уничтожена веранда и кровля дома. Причиной возгорания могло стать то, что хозяйка дома перед сном не потушила угли из печи рядом со стеной веранды.
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