Под Новосибирском на пожаре погибла женщина

Пожар начался ночью в 02:25. Фото: МЧС 54

Ночью в субботу, 26 февраля, в Новосибирской области в селе Шурыгино в Черепановском районе в частном доме произошел пожар, в котором погибла женщина.

— Пожарные локализовали возгорание на площади 40 квадратных метров. В доме они обнаружили женщину без признаков жизни и передали ее бригаде скорой помощи. Врачи констатировали ее смерть, — рассказали в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Огнем была уничтожена веранда и кровля дома. Причиной возгорания могло стать то, что хозяйка дома перед сном не потушила угли из печи рядом со стеной веранды.

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