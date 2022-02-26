Последние новости Новосибирска на 26 февраля 2022 года: S7 возобновит часть рейсов на юг, первые беженцы приехали в Сибирь

Сообщаем главные новости Новосибирска на 26 февраля. Фото: Алексей БУЛАТОВ / Дмитрий СТЕШИН

Мы собрали последние новости Новосибирска на 26 февраля 2022 года: обо всех главных событиях в регионе читайте в нашем материале.

S7 ВОЗОБНОВИТ ЧАСТЬ РЕЙСОВ НА ЮГ

Авиакомпания S7 Airlines возобновит пассажирские перевозки из Новосибирска в южные города России. Будут выполняться рейсы в Сочи, Минеральные Воды, Волгоград, Ставрополь, Махачкалу, Владикавказ, Грозный с 25 февраля.

ПРИЕХАЛА ПЕРВАЯ СЕМЬЯ БЕЖЕНЦЕВ

25 февраля стало известно, что в Новосибирскую область приехала первая семья беженцев из Донецкой Народной Республики. Власти региона оказывают им всю необходимую помощь.

СОБАКА НА ЧЕТЫРЕХ ИСКУССТВЕННЫХ ЛАПАХ НЕ МОЖЕТ УЛЕТЕТЬ В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ

Моника — первая в мире собака на четырех искусственных лапах. Жизнь и возможность бегать ей подарили российские врачи. А зоозащитница из Великобритании Кейси Карлин собиралась взять дворняжку-инвалида себе. В марте Моника должна была полететь в Лондон, но теперь не может туда попасть.

НЕХВАТКА НАЛИЧНЫХ В БАНКОМАТАХ «СБЕРБАНКА»

Новосибирцы начали жаловаться, что не могут снять в банкоматах наличные из-за лимита. Однако в банках подчеркивают, что лимит существует давно и никаких проблем с необходимыми операциями нет.

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