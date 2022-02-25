Авиакомпания S7 возобновит из Новосибирска некоторые рейсы в южные города России

Самолеты будут обходить закрытое воздушное пространство.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
С пятницы, 25 февраля, авиакомпания S7 Airlines возобновит пассажирские перевозки из Новосибирска в южные города России через обход закрытого воздушного пространства. Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании.
— Рейсы S7 Airlines из и в Сочи, Минеральные Воды, Волгоград, Ставрополь, Махачкалу, Владикавказ, Грозный с 25 февраля 2022 года будут выполняться по измененным маршрутам в облет закрытого воздушного пространства. Расписание рейсов будет незначительно изменено в связи с увеличением полетного времена, — пояснили в S7.
Напомним, ранее два рейса из Новосибирска в Минеральные воды и Краснодар были отменены из-за спецоперации на Донбассе. Пассажирам авиакомпании S7 обещали вернуть деньги за купленные билеты.
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