Новосибирским пассажирам вернут деньги за отмененные рейсы из-за спецоперации на Донбассе

Пассажиры могут оформить полный возврат денег. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пассажирам из Новосибирска, купившим билеты до южных городов России, авиакомпания S7 Airlines вернет деньги за купленные билеты. Об этом сообщили представители авиакомпании.

— Пассажиры могут оформить полный возврат стоимости билета в разделе «Мои бронирования» на сайте и в приложении. Так же можно обратиться в представительства авиакомпании и в офисы продаж, где был куплен билет, — рассказали в авиакомпании.

Напомним, ранее два рейса из новосибирского аэропорта Толмачево до Минеральных вод и Краснодара отменили из-за спецоперации на Донбассе. Ограничение по полетам до южных городов России будет действовать до 2 марта 2022 года 03:45 по московскому времени, заявила Росавиация.

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