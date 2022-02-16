«Чтобы руководить людьми»: чиновник из Бердска признался, ради чего поехал на «Дом-2»

Владислав был чиновником, а теперь крутит романы на телешоу. Фото: личный архив, администрация Бердска.

Скандал с бывшим директором бердского отдела по делам молодежи, который приехал на телепроект «Дом-2» к Яне Захаровой, набирает обороты. В беседе с КП-Новосибирск 26-летний экс-чиновник Владислав Дубровский признался, что разочаровался в недоступной участнице проекта.

— Приехал я не только ради нее, — рассказал КП-Новосибирск Дубровский. — К Яне была симпатия по эфирам, но, придя на проект, я понял, что это немного другой человек. Сейчас я в активном поиске, — смеется Влад. — Я открыт к общению со всеми. Даже вне проекта.

УВОЛИЛСЯ ПОСЛЕ КАСТИНГА

Напомним, у Владислава за спиной два развода. Он говорит, что обе жены изменили ему, а третья, еще только девушка, оказалась замужем, и крутила романы одновременно с двумя парнями.

— Я подал заявку на участие в телепроекте после осознания тех проблем, которые у меня были в отношениях. После расставания я достаточно тяжело переживал этот момент. Приехал сюда, чтобы построить свою любовь. Чтобы уже полностью сформироваться, чтобы найти того человека, который будет меня поддерживать и вести за собой в светлое будущее, — признается Влад.

Он подал заявление на увольнение по собственному желанию сразу, как только узнал, что прошел кастинг в «Дом-2».

— Я считаю, что у любого руководителя учреждения в семейной жизни тоже должны быть идеальные отношения, — с грустью в голосе рассказывает экс-чиновник. — Чтобы руководить людьми, ты должен быть полностью целостной личностью: как семьянин, как хороший муж. Все наше развитие, все наши идеи зарождаются из семьи, — рассказал КП-Новосибирск Дубровский.

По мнению бывшего бердского директора, постоянное видеонаблюдение за участниками шоу почти не отличается от будней чиновника.

— Даже когда ты сидишь в кабинете, ты все равно находишься под пристальным вниманием и общественности, и СМИ, и людей, поэтому ситуация схожая, — рассказывает Владислав.

ДЛЯ СЕБЯ, А НЕ ДЛЯ ПИАРА

Влад стал одним из тех участников, кто действительно пришел искать свою любовь. Фото: Инстаграм @_boroda_snova_v_dele_

Появление знакомого лица на экранах вызвало шок и неподдельный интерес у его коллег и давних друзей.

— На самом деле мнения общественности, в том числе и коллег, разделились. Кто-то поддерживает, говорит, что это правильное решение. Кто-то относится негативно, но сколько людей — столько и мнений, — рассказал КП-Новосибирск Владислав. — Есть такой момент, что старые забытые знакомые, с которыми мы не общались больше 10 лет, начинают писать: «Привет, как твои дела? Ты на проект попал», — но пишут в абсолютно хорошем ключе, поддерживают, потому что очень много негатива вылилось на эту ситуацию от общественности.

По словам Владислава, он не понимал, что новость о его уходе с поста чиновника на телепроект вызовет такую бурную реакцию.

— Я в первую очередь шел на проект для себя, а не для того, чтобы создать какой-то инфоповод вокруг своей персоны. Я шел за отношениями, я хочу этого, — объяснил Дубровский.

Чувства специалиста по работе с молодежью к передаче — теплые: он не разделяет стереотипов о том, что «Дом-2» — это нечто страшное и неправильное для молодой аудитории.

— Если человек хочет разобраться в своих отношениях, есть смысл смотреть «Дом-2», потому что здесь прорабатываются все моменты отношений, пути выхода из сложных ситуаций, — посоветовал юному поколению бывший директор отдела молодежи.

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