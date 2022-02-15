Чиновник из Бердска пошел на «Дом-2» после того, как жена-хоккеистка изменила ему в Турции

Влад променял кресло чиновника на лобное место у костра. Фото: Администрация города Бердска Новосибирской области, скриншот телеканала «Ю»

26-летний директор отдела по делам молодежи города Бердска Владислав Дубровский бросил работу и приехал на телепроект «Дом-2» покорять сердце местной красотки Яны Захаровой. На телеполяне многие удивились такой смене амплуа, а в администрации Бердска, кажется, испытали шок. От журналистов там отбиваются одной фразой: «Все комментарии только по письменному запросу». Хотя что они могут сказать? Владислав сам охотно предоставил свою биографию на суд телезрителей.

— Я из прекрасного города Бердска. 10 лет работал ведущим, но так сложилось, что ушел и стал руководителем муниципального учреждения. Короче, директором. Поставил все на кон, приехал сюда строить счастье, наверное. Ради Янки. Если этот эфир выходит, я лишаюсь работы, всего того, чего достигал 26 лет, — поделился откровениями на проекте экс-чиновник.

— Молодец! — отреагировала поляна.

ЧЕМ ИЗВЕСТЕН ЧИНОВНИК?

В должности чиновника Владислав пробыл всего год. 4 января 2021 года 25-летнего ведущего Дубровского назначили директором отдела по делам молодежи Бердска. 11 января его представили другим чиновникам на аппаратном совещании, где он рассказал, как должна развиваться молодежная политика города. Если дословно, то Владислав планировал учить выражать свое мнение бердскую молодежь и правильно представлять проекты. Кроме того, молодой директор попросил увеличить бюджет молодежного отдела.

С начала у Владислава в социальных сетях появлялись репосты из группы «Отдела молодежи», но, чем ближе был конец года, тем меньше репостов. А сейчас во всех аккаунтах и историях висит фотография с табличкой «Дом-2»: мужчина явно гордится тем, что променял кресло в кабинете на место у костра в телешоу.

Помимо работы, Влад много путешествовал. Еще один приличный блок историй на его странице в Instagram посвящен кошкам и собакам. Те, похоже, оказались преданнее, чем его девушки.

ЖЕНЫ-ИЗМЕНЩИЦЫ

Так как же так вышло, что Дубровский так и не нашел на воле свою единственную? По словам мужчины, женщины ему попадались нечестные, вероломные, склонные к адюльтеру.

— Судьба у меня непростая, — пожаловался на лобном месте чиновник. — У меня было два брака. Несчастливых. Первая супруга — игрок сборной Казахстана по хоккею. Уехала в Турцию. И из Турции, играя в хоккей, прислала мне прекрасные видео, где она мне изменяет с другим молодым человеком.

— Ох уж эта Турция... — отозвалось эхом на поляне.

— Вторая женщина, с которой я связал свою жизнь браком, тоже мне изменила. Ну а третьи отношения закончились на Новый год. В них я, как оказалось, был любовником. Хотя девушка подделала свидетельство о разводе и говорила, что с мужем не живет. Но параллельно жила и с мужем, и со мной. У нее ребенок. Я ее принял с ребенком. Был готов строить отношения. Но вот оказался третьим лишним у нее на пути.

Яна на директора из Сибири отреагировала скептически, поджав губы. Тогда Владислав заметил, что на Яне свет клином не сошелся, он намерен присмотреться и к другим девушкам проекта. Настроен серьезно, даже к штампу в паспорте готов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Мисс Россия покинула проект

В начале января Эльмира Абдразакова, бывшая мисс Россия — 2013, отправилась на проект «Дом-2». Девушка, которая раньше училась в новосибирском вузе, решила таким образом найти свою любовь. Выбор красавицы пал на бывшего зэка — 42-летнего Алексея Авдеева. Он уже и раньше принимал участие в проекте и пытался строить любовь с Аленой Водонаевой, но прямо со съемочной площадки его забрали в тюрьму. Оказалось, Леша обманул первую клиентку в риелторской фирме, где работал за год до проекта.

В то, что у правильной и красивой Эльмиры что-то выйдет с Авдеевым, сомневались многие. И вот стало известно, что коронованная участница покинула телестройку. Ее не выгоняли — покинуть проект Эльмира решила сама, видимо, так и не встретив на шоу парня, который мог бы ей понравиться.

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