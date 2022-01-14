Красивые тоже плачут: как сейчас живёт Мисс Россия-2013 Эльмира Абдразакова

Эльмира Абдразакова пошла искать любовь на телестройку. Фото: Евгения ГУСЕВА, Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

9 лет назад Эльмиру Абдразакову нарекли самой красивой девушкой страны и надели на голову корону. Но от былой славы почти не осталось следа. Только что галочка в инстаграмме напротив фамилии, да фото с лентой на груди в подборках тех же соцсетей. Подписчиков около полумиллиона, но в век интернет-реальности этой цифры мало. Эльмире 27, она поняла, надо что-то в жизни менять… И красотка снова решила напоминить миру о себе.

Эльмира жила в бедной семье, без папы, в маленьком городке на Кузбассе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«ПАПИКА НЕТ, КВАРТИРУ СНИМАЮ»

В целом история Эльмиры Абдразаковой начиналась очень даже сказочно – почти что Золушка. Жила в бедной семье, без папы, в маленьком городке на Кузбассе. Учиться в университет поехала в Новосибирск, после пар подрабатывала официанткой, во время фуршета на местной вечеринке с моделями ее пригласили попробовать свои силы на подиуме. Оттачив походку от бедра, Эльмира шагнула в жизнь с высоко поднятой головой, ее заметили, отправили на конкурс «Мисс Россия», встречали в Новосибирске уже коронованной.

- Я выиграла 100 тысяч долларов. Плюс после этого у меня были хорошие контракты с одним из популярных брендов одежды. По ним за 2-3 дня я зарабатывала около миллиона рублей, - рассказала «КП» Эльмира Абдразакова. – В одном из банков у меня открыт счет, на который я положила деньги под проценты. Ежемесячно они туда капают.

Эльмиру признали самой красивой девушкой в стране. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но слава красавиц не вечна, как и деньги. Основную сумму девушка уже потратила – купила комнату в столице, переехала, и там же, в Москве, потерялась. Сначала поступила в театральный вуз, который не закончила, успела поработать в кадровом отделе в «Газпроме», но карьера не задалась. Попробовала себя телеведущей, но никому не запомнилась. Мы не осуждаем, и не ставим высоких планок. Но несколько месяцев назад Эльмира сама призналась в «Инстаграме», что жизнью своей недовольна, и понимает, надо что-то менять.

- Я начала осознавать, что мне не за чем просыпаться. Да, кто-то скажет: «У неё всё есть, тачки, шмотки, папик какой-нибудь». Да нет у меня никого, и тачек нет, и квартиры нет. Я сама содержу свою семью, я не вижу цели и не понимаю, к чему мне идти, куда стремиться, - поделилась Эльмира с подписчиками.

В личной жизни красавице не везет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А в интервью «Комсомолке» призналась:

- Я действительно устала от того, что меня воспринимают только как «Мисс России». Потому что все равно стереотип такой есть: что вот она продажная девушка, она купила корону… И само это звание накладывает определенные обязательства – у меня в инстаграме всегда был образ такой позитивной, открытой девушки. Но сейчас стала пробиваться я настоящая… И я хочу показать, что я могу творить что-то масштабное, хочу попробовать себя в творчестве. Чтобы понять, способно ли оно меня элементарно прокормить.

- А что есть трудности в финансовом плане?

- Мы в семье подхватываем друг друга: когда-то меня поддерживает мама, когда-то я ее. Такого, чтобы нам совсем не хватало денег, нет: недавно мы отдыхали в Тунисе. В целом, у меня есть рассчитанный бюджет, который помогает мне не умереть с голоду. И, конечно, заботимся обе о моем младшем брате: тем более, у него сейчас возраст такой – подростковый, зависает в компьютерных играх.

- А квартира у вас своя?

- Нет, мы квартиру в Москве так и не купили: после того, как продали квартиру в Новосибирске, мы купили комнату у метро в Москве, сдаем ее, а сами снимаем жилье, - признается Эльмира.

Эльмира парня себе так и не нашла. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ИДЕАЛ МУЖЧИНЫ — КИАНУ РИВЗ

И вот экс-мисс России начала сама менять свою жизнь. Сначала запустила собственное шоу на «Youtube», где рассказывала о своей жизни. А потом открыто стала искать жениха, ведь счастье не только в деньгах.

- Идеал моего мужчины прост. Внешне – Киану Ривз, а внутри у него должен быть стержень. Он должен быть яркий и харизматичный, чтобы я чувствовала себя за ним, как за каменной стеной. Ну и пусть будет готов покорять вместе со мной этот мир, - мечтательно описала «Комсомолке» Эльмира своего суженого.

Со своими проблемами красотка даже пошла на шоу к Михаилу Лабковскому «Психологический стендап».

Эльмира не скрывала проблемы с отношениями. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Я очень легко вхожу в отношения. Парадокс заключается в том, что они длятся ровно 6 месяцев. Когда отношения начинаются, я в них прямо погружаюсь целиком и полностью. Мне нравится преклоняться перед мужчиной, я от этого всего безумно кайфую, - рассказывала Эльмира на одной из передач с психологом. - И вот я снова рассталась с парнем, потому что он сказал, что не хочет серьезных отношений. Почему так происходит?

Психолог ответил, что в отношениях нужно выбирать себя и искать партнера, с которым есть схожие перспективы. А если не получается, надо уметь вовремя прощаться. В переводе на дворовый язык: девочка, не лезь к плохим мальчишкам. Красавица послушала, покивала головой и отправилась на «Дом-2». И кого же она там выбрала?

Эльмира решила искать парня на телестройке. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

«ВЕРЮ, ЛЕША В ТЮРЬМЕ ИСПРАВИЛСЯ!»

10 января Эльмиру представили на лобном месте, как новую участницу, не забыли и титул «Мисс Россия» назвать. В первый же день Эля призналась, что испытывает симпатию к… Алексею Адееву. Если кто не в курсе перепитий «стройки», этому персонажу 42 года и большой багаж за плечами. Алексей уже ранее принимал участие в проекте, «мутил любовь» с Аленой Водонаевой, но прямо со съемочной площадки его забрали в тюрьму. Как оказалось, за год до прихода на ТВ парень устроился в риелторскую фирму и обманул первую же свою клиентку. За что и сел на четыре с половиной года. Только нашу Мисс Россию это не остановило.

- Да, это характеризует человека не с лучшей стороны. Но Леша пережил опыт, который редко встречается в нашем мире. В этот период человек может круто трансформироваться, изучать литературу, познавать классику. Он вышел, преобразился и стал лучшей версией себя. Верю, Леша в тюрьме исправился, вырос и стал более саморазвитым. Ведь, выйдя из тюрьмы, он продолжил жить, радоваться. Влюбляться, и строил свой бизнес, - призналась «КП» Эльмира.

Красавица пришла на проект к Адееву. Фото: стоп-кадр.

- Как мама и бабушка отреагировали на решение пойти искать любовь на «Дом-2»?

- Они сказали: «Эльмира, пиши завещание. Отдавай нам недвижимость, мы от тебя отказываемся!». Конечно, это была шутка. Когда увидели первые серии шоу, поняли, что тут все не так страшно. Тут можно оставаться собой. Бабуля мне даже пижаму и халат купила, чтобы я тут ходила красивой.

В общем, когда под рукой нет Киану, то и Адеев не промах. Эх, говорили еще наши бабушки, не родись красивой, а родись счастливой. Надеемся, милая и открытая Эльмира обязательное найдет свою половинку и будет счастливой!

Близкие красавицу поддержали. Фото: Евгения ГУСЕВА

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МИСС РОССИИ, ПОЛИЦИИ И МАЛЫШЕЙ

Оксана Федорова в 2000 с отличием закончила Санкт-Петербургский университет МВД РФ, получила звание старшего лейтенанта милиции и проработала несколько месяцев дознавателем в линейном отделе внутренних дел (ЛОВД) на воздушном транспорте в аэропорту «Пулково». Но потом сменила форму на корону и шпильки: в 2001 году она завоевала титул «Мисс Россия», в 2002 стала первой и единственной российской победительницей конкурса «Мисс Вселенная». Но последнего звания ее лишили: по словам организаторов, она отказывалась выполнять свои обязанности. Девушка должна целый год, пока не передаст свой титул, путешествовать по всему миру, бывать на различных мероприятиях, на чем и зарабатывают организаторы конкурса. В письме, в котором ей сообщили, что она «уволена», говорится: «Ваш постоянный отказ выполнять ваши обязанности как обладательницы титула «Мисс Вселенная» уже обошелся и еще обойдется организаторам конкурса в сотни тысяч долларов, а также наносит тяжелый ущерб нашей репутации».

Оксана Федорова стала ведущей. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Помешало ли это Оксане построить свою карьеру в России? Нет! Она была ведущей телепрограмм «Спокойной ночи малыши» и «Субботнего вечера», снималась в фильмах и передачах. В 2011 году она вышла замуж за Андрея Бородина, офицера ФСБ и сотрудника администрации президента РФ. В 2021 году родила ему сына, а год спустя — дочку.

БЛОНДИНКА В ФУТБОЛЕ

У Виктории Лопыревой сейчас 4,3 подписчиков в Инстаграме, она — ведущая на спортивных каналах, фотомодель, блогер, посол чемпионата мира по футболу 2018, посол ООН в России по борьбе с дискриминацией. Кажется, эта эффектная блондинка вещает чуть ли не из каждого утюга. Принес же ей славу конкурс «Мисс России»: в 2003 году Вика завоевала звание первой красавицы, но вот участвовать в международных конкурсах отказалась. Зато по примеру Оксаны Федоровой решила штурмовать телевидение, и тоже успешно: вела программы «Футбольная ночь» , «Реальный спорт», участвовала в шоу «Последний герой», была в жюри в программе «ДОстояние РЕспублики».

Виктория Лопырева была единственной участницей, которая не передала свою корону другой победительнице. Фото: Борис КУДРЯВОВ

А еще она — единственная обладательница короны Мисс Россия, впоследствии не передавшая её следующей победительнице. Просто сказала: «Она моя - и точка». В 2019 она вышла замуж за бизнесмена Игоря Булатова, родила ему сына. В 2020 году Булатов стал председателем правительства Республики Коми. Виктория же много путешествует, недавно отдыхала с сыном на Мальдивах.

ПОШЛА К БЫВШЕМУ МОШЕННИКУ НА «ДОМ-2»

А вот у Эльмиры Абдразаковой личная жизнь и карьера не заладились: после победы в 2013 году на конкурсе она пробовала себя в качестве телеведущей, училась на актрису, но в итоге ничего не вышла. За любовью и славой девушка в итоге пошла «Дом-2» - к бывшему уголовнику Адееву.

Эльмира решила изменить свою жизнь на проекте. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КОРОНОВАЛИ… ВОРОВКУ

Анна Малова, из Ярославской области выиграла корону «Мисс Россия-1998». Переехала в США, стала успешной моделью, ее популярности могла бы позавидовать любая манекенщица. Если бы в не жизнь не вмешались наркотики.

Анна Малова попалась на краже. Фото: www.ibtimes.com.

На Анну завели три уголовных дела: она похитила у врача-психотерапевта рецептурные бланки, затем была поймана на мелких кражах в магазине, ее также обвиняли в незаконном приобретении и хранении запрещенных препаратов. Дважды ее ненадолго арестовывали, а в третий раз по приговору суда россиянка оказалась в психлечебнице. В больнице Малова подралась с одной из заключенных, после чего ее на два года отправили в тюрьму.

После того, как Анна в 2013 году вышла на свободу, переехала в Нью-Йорк, работала в салоне красоты.

ЗАСТРЕЛИЛИ В ПОДЪЕЗДЕ

16-летняя Александра Петрова из Чебоксар победила на «Мисс Россия» в 1996 году. После конкурса она стала успешной моделью, в том числе ее заметили за рубежом: она должна была стать звездой Голливуда, с ней готовы были сотрудничать многие продюсеры.

16 сентября 2000 года Александру Петрову застрелили в подъезде своего дома. Фото: ТАСС.

Но она влюбилась и осталась в России: ее избранником стал криминальный авторитет Константин Чувилин. 16 сентября 2000 года Александра стала жертвой киллера. Он застал её, Чувилина и их друга Радика Ахметова в подъезде дома в Чебоксарах. Все трое были застрелены. Девушку и ее жениха похоронили вместе, убийцу не нашли.

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