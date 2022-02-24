Два рейса отменили из новосибирского Толмачево из-за спецоперации на Донбассе

Любые рейсы до южных городов России будут отменены до 2 марта 2022 года. Фото: "АСТ-54".

В четверг, 24 февраля, из новосибирского аэропорта Толмачево отменили рейс до Минеральных вод и Краснодара. Рейсы 5127 и 5115 авиакомпании S7 Airlines по расписанию должны были вылететь в южные города России в 12:00 и 11:25 по местному времени. Сейчас эти рейсы находятся в статусе «отменен».

Известно, что рейсы отменены из-за спецоперации на Донбассе.

Росавиация также сообщила о временном ограничении полетов из ряда аэропортов на юге России. Ограничение будет действовать до 2 марта 2022 года 03:45 по московскому времени. Так из Новосибирска будут отменены рейсы в Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу, Геленджик и другие города.

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