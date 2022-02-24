Новосибирцев напугал ночной взрыв на стройке ЖК Беринг

Взрыв и пожар случились на стройке. Фото: предоставлено очевидцами

Ночью в четверг, 25 февраля, новосибирцев напугал громкий хлопок. О произошедшем сибиряки написали в соцсетях и сразу стали выяснять друг у друга причины произошедшего.

Очевидцы начали делиться снимками и роликами, на которых было видно какой-то пожар в районе набережной.

— Когда мы позвонили в МЧС, узнать, что случилось, сказали, что на стройке газ взорвался и начался пожар. Вроде тушат уже, — рассказали КП-Новосбирск очевидцы.

Позже на телеграмм-канале «АСТ-54 Black» люди написали, что взрыв и пожар произошли на стройке жилого комплекса «Беринг» на улице Перекатной.

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