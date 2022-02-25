Новосибирцы пожаловались на лимит на снятие наличных в «СберБанке»

СберБанк продолжает работать в штатном режиме. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новосибирцы начали жаловаться на невозможность снять в банкоматах разных банков наличные средства или обменять валюту. По словам людей, появилась такая проблема во вторник, 24 февраля. И на фоне событий, разворачивающихся на Украине, многих эта ситуация взволновала. Однако банки заявили, что продолжают работать в штатном режиме и каких-либо ограничений по финансовым операциям нет. А временные проблемы в банковской системе, по их мнению, были связаны с повышенным спросом.

— «СберБанк», все его системы и офисы работают в штатном режиме. Клиентам доступны их средства в полном объеме. Операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте доступны без ограничений в офисах, банкоматах, мобильном приложении «СберБанк Онлайн» и других каналах обслуживания, — сообщили в пресс-службе банка.

Также в банке подчеркнули, что новые принятые санкции в отношении корреспондентских счетов не повлияют на сохранность и доступность средств клиентов. Оплата, переводы и прочие операции по картам будут как и прежде доступны в полном объеме. Также нет каких-либо ограничений по обмену валют.

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